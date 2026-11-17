San Pedro Sula, Honduras. La incertidumbre continúa para los familiares del periodista Kevin Eduardo Mercado Cruz, quienes aún no tienen información sobre su paradero y mantienen el llamado a la ciudadanía para colaborar con su búsqueda.
Mientras tanto, las autoridades de investigación criminal revelaron nuevos detalles sobre el caso, que califican como atípico y mantienen bajo reserva debido a la delicadeza de las diligencias.
El comisionado Walter Rafael Varela, jefe regional de la Policía Nacional en el noroccidente, informó que los investigadores tienen conocimiento de una posible entrega de dinero por un supuesto rescate, pese a que no habría existido ninguna prueba de vida que confirmara que Mercado Cruz estaba en poder de las personas que exigieron el pago.
Según la información policial, esta situación ha complicado el desarrollo de las investigaciones, especialmente porque los familiares no habrían contado con la asesoría directa de los equipos encargados del caso.
Varela explicó que uno de los elementos que llama la atención de los investigadores es el tiempo transcurrido sin que los supuestos responsables hayan establecido una comunicación que permita confirmar las circunstancias de la desaparición o exigir formalmente un rescate.
Por esa razón, las autoridades señalaron que, hasta el momento, no existen elementos suficientes para tipificar legalmente el hecho como secuestro.
El comisionado también alertó sobre los riesgos de divulgar información personal, números telefónicos y detalles de la desaparición en redes sociales, debido a que delincuentes oportunistas pueden aprovecharse de la angustia de los familiares para exigir dinero mediante falsas solicitudes de rescate.
Las autoridades advirtieron que algunas personas se hacen pasar por responsables de una desaparición para contactar a los parientes, solicitar pagos y aprovecharse de su vulnerabilidad, sin tener realmente a la víctima.
Por ello, recomendaron manejar con cautela la información relacionada con el caso y mantener comunicación directa con los investigadores para evitar que posibles extorsionadores obstaculicen las diligencias.
Por su parte, el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), capítulo Noroccidental, expresó su profunda preocupación por la desaparición de Mercado y pidió a las autoridades competentes intensificar las labores de búsqueda e investigación.
A través de su pronunciamiento, el gremio instó a las instituciones correspondientes a realizar todas las gestiones necesarias para localizar al periodista, esclarecer las circunstancias de su desaparición y garantizar su integridad física.
La organización gremial reiteró su compromiso con la defensa de la vida, la dignidad humana y la protección de quienes ejercen la labor periodística.
Mientras avanzan las investigaciones, la familia de Kevin Mercado continúa a la espera de información que permita conocer su paradero.