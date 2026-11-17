San Pedro Sula, Honduras. La incertidumbre continúa para los familiares del periodista Kevin Eduardo Mercado Cruz, quienes aún no tienen información sobre su paradero y mantienen el llamado a la ciudadanía para colaborar con su búsqueda.

Mientras tanto, las autoridades de investigación criminal revelaron nuevos detalles sobre el caso, que califican como atípico y mantienen bajo reserva debido a la delicadeza de las diligencias.

El comisionado Walter Rafael Varela, jefe regional de la Policía Nacional en el noroccidente, informó que los investigadores tienen conocimiento de una posible entrega de dinero por un supuesto rescate, pese a que no habría existido ninguna prueba de vida que confirmara que Mercado Cruz estaba en poder de las personas que exigieron el pago.

Según la información policial, esta situación ha complicado el desarrollo de las investigaciones, especialmente porque los familiares no habrían contado con la asesoría directa de los equipos encargados del caso.

Varela explicó que uno de los elementos que llama la atención de los investigadores es el tiempo transcurrido sin que los supuestos responsables hayan establecido una comunicación que permita confirmar las circunstancias de la desaparición o exigir formalmente un rescate.