Puerto Cortés. El periodista Víctor Puerto, reconocido por su trayectoria en medios de comunicación nacionales y su labor informativa en Puerto Cortés, falleció la mañana de este martes tras sufrir un paro cardíaco mientras permanecía interno en el Hospital de Área de esa ciudad, en el departamento de Cortés. La noticia fue confirmada por el periodista Walter Hernández, quien expresó sus muestras de pesar por la muerte de quien consideró un referente del periodismo porteño y destacó los aportes que realizó durante su carrera profesional.

Puerto desarrolló una amplia trayectoria como corresponsal de Diario La Prensa, Tiempo y Diario El País, medios para los que cubrió acontecimientos de interés local y regional desde Puerto Cortés. Además de su trabajo en medios de comunicación, formó parte de la Asociación de Prensa Hondureña, donde tuvo participación gremial y compartió con otros profesionales dedicados al ejercicio del periodismo.