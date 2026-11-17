Estados Unidos. La industria del entretenimiento está de luto tras confirmarse el fallecimiento de la actriz británica Tina Simmons, reconocida por sus participaciones en importantes producciones cinematográficas como Star Wars, James Bond y Batman. La intérprete fue encontrada sin vida en su departamento, según trascendió este lunes 16 de noviembre.

La noticia fue confirmada por Madeline Smith, actriz y amiga cercana de Simmons, quien expresó su tristeza a través de un mensaje en el que recordó la amistad que ambas mantuvieron durante casi seis décadas.

“Estoy devastada. Tina Simmons. La encontraron muerta en su departamento. Terrible. Era mi amiga casi con toda seguridad desde 1968”, manifestó Smith, quien también expresó su deseo de que se organice un homenaje para recordar la vida de la artista.