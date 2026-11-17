Estados Unidos. La industria del entretenimiento está de luto tras confirmarse el fallecimiento de la actriz británica Tina Simmons, reconocida por sus participaciones en importantes producciones cinematográficas como Star Wars, James Bond y Batman. La intérprete fue encontrada sin vida en su departamento, según trascendió este lunes 16 de noviembre.
La noticia fue confirmada por Madeline Smith, actriz y amiga cercana de Simmons, quien expresó su tristeza a través de un mensaje en el que recordó la amistad que ambas mantuvieron durante casi seis décadas.
“Estoy devastada. Tina Simmons. La encontraron muerta en su departamento. Terrible. Era mi amiga casi con toda seguridad desde 1968”, manifestó Smith, quien también expresó su deseo de que se organice un homenaje para recordar la vida de la artista.
Hasta el momento, no se han revelado las causas de su fallecimiento ni se han ofrecido detalles sobre las circunstancias que rodearon su muerte.
Simmons desarrolló una carrera artística de aproximadamente 60 años y participó en cerca de 300 producciones de cine y televisión. Uno de sus trabajos más recordados fue en Star Wars: Episodio VI - El retorno del Jedi (1983), donde interpretó a una técnica de la Alianza Rebelde.
También formó parte de películas de la saga James Bond, entre ellas Octopussy, Panorama para matar y Otro día para morir. Su trayectoria incluyó además producciones como Batman: El caballero de la noche, Superman III, Supergirl, ¿Quién engañó a Roger Rabbit? y Misión: Imposible.
Además de su trabajo frente a las cámaras, la actriz se desempeñó como doble de cuerpo y sustituta de reconocidas figuras de Hollywood, entre ellas Helen Mirren y Meryl Streep.
Tras conocerse su muerte, seguidores y comunidades de fanáticos de las franquicias cinematográficas en las que participó comenzaron a compartir mensajes de despedida, recordando su trayectoria y cercanía con el público.