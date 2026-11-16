Londres, 16 nov (EFE).- La carrera cinematográfica del actor británico Robert Pattinson estuvo ligada durante años a su papel como el vampiro Edward Cullen en las películas de la saga juvenil fantástica 'Twilight'. Sin embargo, a sus 40 años, aspira a desprenderse de la etiqueta de eterno ídolo adolescente tras ser elegido este lunes para interpretar al nuevo James Bond. Será el séptimo actor que encarne en la pantalla al célebre agente secreto del MI6. Pattinson asumirá el papel a partir de la vigesimosexta entrega de la saga 007, dirigida por Denis Villeneuve ('Dune') y con guion de Steven Knight ('Peaky Blinders'). La película previsiblemente llegará a los cines en 2028. Robert Pattinson nació el 18 de mayo de 1986 en el barrio de Barnes, al suroeste de Londres. Es el menor de tres hermanos. Su madre, Clare, trabajaba para una empresa de modelaje, y él dio sus primeros pasos en ese sector a los 12 años, cuando protagonizó anuncios para marcas infantiles. Sin embargo, abandonó esa actividad durante la adolescencia, después de acercarse al mundo de la interpretación mediante obras de teatro amateur. Esa decisión orientó su futuro profesional. En 2004 debutó en televisión con el telefilme alemán 'Ring of the Nibelungs' y en el cine con 'Vanity Fair'. Un año después interpretó a Cedric Diggory, un estudiante de la saga 'Harry Potter', en 'Harry Potter and the Goblet of Fire', papel que despertó el interés de la industria cinematográfica. El periódico The Times lo nombró la 'estrella británica del futuro' y, a los 21 años, dio el salto a Hollywood para interpretar al vampiro Edward Cullen entre 2008 y 2012, en las cinco películas de la adaptación cinematográfica de la saga 'Twilight', de Stephenie Meyer. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Un ídolo juvenil de masas

Este papel lo catapultó a la fama y lo convirtió en un ídolo de masas y en uno de los actores más populares de su generación, junto con su compañera de reparto Kristen Stewart. El rostro de Pattinson comenzó a aparecer en camisetas, pósteres, revistas juveniles e incluso en las carpetas escolares de muchas adolescentes. En paralelo al éxito de la saga de vampiros, el intérprete londinense buscó ampliar su registro y participó en otros proyectos cinematográficos, como 'Little Ashes' (2009), donde dio vida al artista español Salvador Dalí; el drama romántico 'Remember Me' (2010), y 'Water for Elephants' (2011), donde compartió protagonismo con Reese Witherspoon. Tras concluir la saga 'Twilight', también probó suerte en el cine independiente con actuaciones en películas como 'Good Time' y 'The Lighthouse', que le valieron sendas nominaciones al premio Independent Spirit Award como mejor actor protagonista, en 2017 y 2019. Su regreso a las superproducciones de Hollywood se produjo en 2020, de la mano de Christopher Nolan y su película 'Tenet'. Posteriormente, participó en 'The Batman' (2022), donde dio vida al célebre superhéroe de Gotham City, así como en otros títulos como 'Mickey 17' y 'Die My Love' (2025).

Una etapa de madurez profesional

El anuncio de Pattinson como nuevo James Bond, en sustitución de Daniel Craig —quien interpretó al espía entre 2006 y 2021—, llega en uno de los momentos más destacados de su carrera y marca una nueva etapa de madurez actoral. Solo en 2026 ha participado en películas como 'The Drama', junto a Zendaya; 'The Odyssey', de Christopher Nolan, y 'Primetime', de Lance Oppenheim, donde interpreta al presentador de un programa de telerrealidad que atrapa a pedófilos en horario de máxima audiencia. Su actuación figura entre las favoritas para las nominaciones de los próximos premios Óscar. Además, el próximo diciembre estrenará la tercera parte de 'Dune', en la que también ha trabajado bajo las órdenes de Villeneuve. Tras conocerse la noticia sobre Bond, el director canadiense aseguró que Pattinson posee la "esencia atemporal" de 007, pero que aportará "un espíritu completamente nuevo".