Los Ángeles. La mítica cantante estadounidense Dolly Parton recibió este lunes tres nominaciones póstumas a los Grammy, dos de ellas a la mejor interpretación 'country' de dúo o grupo. La composición 'Butterfly', que Parton interpretó junto a Zac Brown Band, competirá en la categoría de mejor interpretación country de dúo o grupo con 'Light of a Clear Blue Morning', una colaboración de la cantante con Lainey Wilson, Miley Cyrus, Queen Latifah y Reba McEntire. Las dos candidaturas comparten categoría con 'Here', de Mumford & Sons y Chris Stapleton; 'Horses and Divorces', de Kacey Musgraves y Miranda Lambert, y 'Phone, Keys, Wallet', de Lainey Wilson y John Mayer.

Además la historia 'Star of the Show' fue nominada como mejor grabación de audiolibro, narración y relato junto con 'Future Boy', de Michael J. Fox; 'The Look', de Michelle Obama; 'The Man on the Run', de Paul McCartney y Morgan Neville; 'Remis Meditation', de Lil Jon, y 'Vagabond: A Memoir', de Tim Curry. Parton, que murió el pasado 25 de agosto a los 80 años tras una breve lucha contra el cáncer, ha ganado 10 premios Grammy y en 2011 recibió el premio honorífico a toda su trayectoria. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Carrera Dolly Parton fue una cantante, compositora, actriz, empresaria y filántropa estadounidense, conocida mundialmente como la "Reina del Country". Falleció el 25 de agosto de 2026 en Nashville, Tennessee, a los 80 años de edad tras luchar contra el cáncer, dejando un legado monumental con más de 3.000 canciones compuestas y más de 100 millones de discos vendidos.