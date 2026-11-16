Los Ángeles. La mítica cantante estadounidense Dolly Parton recibió este lunes tres nominaciones póstumas a los Grammy, dos de ellas a la mejor interpretación 'country' de dúo o grupo.
La composición 'Butterfly', que Parton interpretó junto a Zac Brown Band, competirá en la categoría de mejor interpretación country de dúo o grupo con 'Light of a Clear Blue Morning', una colaboración de la cantante con Lainey Wilson, Miley Cyrus, Queen Latifah y Reba McEntire.
Las dos candidaturas comparten categoría con 'Here', de Mumford & Sons y Chris Stapleton; 'Horses and Divorces', de Kacey Musgraves y Miranda Lambert, y 'Phone, Keys, Wallet', de Lainey Wilson y John Mayer.
Además la historia 'Star of the Show' fue nominada como mejor grabación de audiolibro, narración y relato junto con 'Future Boy', de Michael J. Fox; 'The Look', de Michelle Obama; 'The Man on the Run', de Paul McCartney y Morgan Neville; 'Remis Meditation', de Lil Jon, y 'Vagabond: A Memoir', de Tim Curry.
Parton, que murió el pasado 25 de agosto a los 80 años tras una breve lucha contra el cáncer, ha ganado 10 premios Grammy y en 2011 recibió el premio honorífico a toda su trayectoria.
Carrera
Dolly Parton fue una cantante, compositora, actriz, empresaria y filántropa estadounidense, conocida mundialmente como la "Reina del Country".
Falleció el 25 de agosto de 2026 en Nashville, Tennessee, a los 80 años de edad tras luchar contra el cáncer, dejando un legado monumental con más de 3.000 canciones compuestas y más de 100 millones de discos vendidos.
Nació el 19 de enero de 1946 en una cabaña de una sola habitación en las Grandes Montañas Humeantes de Tennessee. Fue la cuarta de doce hermanos en una familia de muy bajos recursos económicos.
Comenzó a componer sus primeras canciones a los seis años y aprendió a tocar la guitarra desde muy pequeña. A los 13 años ya actuaba en programas locales y logró debutar en el prestigioso escenario del Grand Ole Opry.
En 1964, justo un día después de graduarse de la escuela secundaria, se mudó a Nashville para perseguir su sueño musical. Alcanzó el reconocimiento masivo en 1967 al unirse al programa televisivo de Porter Wagoner.
Se consolidó como solista en la década de 1970 con composiciones icónicas como "Jolene", "Coat of Many Colors" y "9 to 5". También escribió la balada "I Will Always Love You" en 1973 para despedirse profesionalmente de Wagoner, tema que décadas después inmortalizó Whitney Houston
EFE