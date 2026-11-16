Los Ángeles (EE.UU.).- La cantante británica Raye encabezó la lista de nominados a la 69ª edición de los Grammy con 11 candidaturas por 'This Music May Contain Hope', seguida por la española Rosalía, que obtuvo nueve, por su álbum 'Lux'.
Con siete nominaciones, le siguen cerca de Olivia Rodrigo, Ella Langley, Miranda Lambert y Phoebe Bridgers, mientras que Bruno Mars, Leon Thomas y Olivia Dean alcanzaron seis cada uno. Si se toma en cuenta las categorías técnicas de mejor producción e ingeniería de grabación, el trabajo de Rosalía suma un total de una vez nominaciones.
Raye, de 29 años, aspira a los tres grandes premios: grabación y canción del año con 'Where Is My Husband!' y álbum del año por 'This Music May Contain Hope', y suma ya 15 nominaciones en su carrera aunque aún no ha ganado ningún Grammy.
La presencia de Rosalía en las tres principales categorías de los Grammy sigue el precedente de Bad Bunny , quien en la edición de 2026 también obtuvo nominaciones a álbum, grabación y canción del año. La española, por su parte, compite por el álbum del año con 'LUX (Complete Works)', y por grabación y canción del año con 'Berghain', su colaboración con Björk e Yves Tumor.
Olivia Rodrigo, con 'You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love', también compite por el álbum del año, considerado el galardón más importante de la Academia de la Grabación, junto a Phoebe Bridgers ('Lost Weekend'), Olivia Dean ('The Art of Loving'), Ella Langley ('Dandelion'), Bruno Mars ('The Romantic') y Taylor Swift ('The Life of a Showgirl').
Swift se enfrentará a 'I Knew It, I Knew You', de la película 'Toy Story 5', con temas como 'The Cure', de Rodrigo; 'Odio que te hice amarme', de Ariana Grande; 'Hombre que necesito', de Dean; 'Risk It All', de Mars y 'Choosin' Texas', de Langley', en la categoría de canción del año.
Con ese mismo trabajo, la cantautora fue nominada a mejor canción escrita para medios audiovisuales, mientras que su colaboración con Sabrina Carpenter , 'The Life of a Showgirl', aspira a mejor interpretación de dúo/grupo pop. En el apartado de grabación del año, solo dos de las canciones nominadas a canción del año ('I Knew It, I Knew You' y 'Hate That I Made You Love Me') quedaron fuera de la contienda, mientras que Swift y Tame Impala se sumaron a la lista de aspirantes con 'El destino de Ofelia' y 'Drácula', respectivamente.
Petal', el más reciente álbum de Ariana Grande es candidato a mejor álbum pop, junto a los trabajos de Dean, Mars, Raye y Rodrigo. El título por el mejor artista nuevo lo disputarán el dúo canadiense de rock experimental Angine de Poitrine, la banda de rock estadounidense Geese, la cantautora de música country Ella Langley, los cantantes estadounidenses Slayyyter, Remi Wolf y The Womack Sisters, así como la cantautora británica Sienna Spiro y el cantante estadounidense Don Toliver.
Madonna regresó a las nominaciones de estos premios después de 16 años, en cuatro apartados: mejor álbum de música dance/electrónica por 'Confessions II'; mejor interpretación de dúo/grupo pop por 'Bring Your Love' en colaboración con Carpenter; mejor grabación de música dance/electrónica por 'I Feel So Free' y mejor grabación de dance pop por 'Danceteria'.
Ca7triel & Paco Amoroso y Karol G destacan como latinos
En las categorías latinas, Ca7triel & Paco Amoroso destacaron con nominaciones a mejor álbum de rock latino o alternativo por 'Free Spirits'; mejor canción latina por 'Hasta Jesús Tuvo un Mal Día', su colaboración con Sting, y 'Beto's Horns (Fred remix)', junto a Fred Again, que fue nominada a mejor grabación remezclada.
Karol G, por su parte, compite con su más reciente álbum 'No me arrepiento de sentir tanto' un mejor álbum de pop latino, mientras que su canción 'Ahí', en colaboración con Drake, luchará por el Grammy a mejor canción latina.
El reconocido compositor mexicano Edgar Barrera vuelve a aspirar a mejor compositor no clásico. Otros latinos que también fueron nominados son Shakira (por 'Dai Dai', con Burna Boy), el cantante de corridos tumbados Peso Pluma (a mejor álbum de música mexicana, por 'Dinastía', con Tito Double P) o los puertorriqueños Rauw Alejandro y Young Miko (en mejor álbum de música urbana, por 'Cosa nuestra: Capítulo 0' y 'Do not disturb: late Checkout', respectivamente).
También, la brasileña Anitta (mejor álbum de música global, por 'Equilibrivm') o el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel, a mejor interpretación de orquesta y mejor interpretación de coro.
Como novedad de esta edición figura la creación de la categoría de mejor interpretación de música pop asiática, en la que competirán 'Sunset Kiss', de Babymetal y Polyphia; 'Unang Kilig', de Bini; 'Bang Bang', de Ive; '404 (Nueva Era)', de KiiiKiii; 'Yes', de Lisa y 'Visa', de SB19.
Los ganadores de la 69ª edición de los Grammy se darán a conocer el 7 de febrero de 2027 en una ceremonia en Los Ángeles.
Listado de nominaciones en las principales categorías de los Grammy
Este es el listado de nominaciones de las principales categorías que se premian en los Grammy:
Grabación del año'
'El hombre que necesito' – Olivia Dean.
'Elegir Texas' – Ella Langley.
'Quizás' – Bruno Mars.
¡¿Dónde está mi marido?! – Raye.
'La cura' – Olivia Rodrigo.
'Berghain' – Rosalía, Björk y Yves Tumor.
'El destino de Ofelia' – Taylor Swift.
'Drácula' – Impala domesticada con Jennie.
Canción del año'
Berghain' – Björk Gudmundsdóttir, Noah Goldstein, Jake Miller, Rosalía Vila Tobella y Dylan Wiggins (Rosalía, Björk y Yves Tumor).
'Choosin' Texas' – Luke Dick, Miranda Lambert, Ella Langley y Joybeth Taylor (Ella Langley).
'La cura' – Daniel Nigro y Olivia Rodrigo (Olivia Rodrigo).
'Odio haberte hecho amarme' – Ariana Grande, Max Martin e Ilya Salmanzadeh (Ariana Grande).
'I Knew It, I Knew You' (de 'Toy Story 5') – Jack Antonoff y Taylor Swift (Taylor Swift).
'El hombre que necesito' – Olivia Dean, Tobias Jesso Jr. y Zach Nahome (Olivia Dean).
'Arriésgalo todo' – Dernst Emile II, James Fauntleroy, Philip Lawrence y Bruno Mars (Bruno Mars).
'¡Dónde está mi marido!' – Rachel Keen y Mike Sabath (Raye).
Álbum del año
'Fin de semana perdido' – Phoebe Bridgers.
'El arte de amar' – Olivia Dean.
'Diente de león' – Ella Langley.
'El Romántico' – Bruno Mars.
'Esta música puede contener esperanza' – Raye.
"Pareces bastante triste para ser una chica tan enamorada" – Olivia Rodrigo.
'Lux (Obras completas)' – Rosalía.
'La vida de una corista' – Taylor Swift.
Mejor nuevo artista
Angine de Poitrine
Gansos
Ella Langley
Slayyyter
Sienna Spiro
Don Toliver
Remi Wolf
Las hermanas Womack
Mejor álbum vocal de pop
'El arte de amar' – Olivia Dean.
'Petal' – Ariana Grande.
'El Romántico' – Bruno Mars.
'Esta música puede contener esperanza' – Raye.
"Pareces bastante triste para ser una chica tan enamorada" – Olivia Rodrigo.
Mejor interpretación de pop individual: 'Man I Need' – Olivia Dean.
'Arriésgalo todo' – Bruno Mars.
¡¿Dónde está mi marido?! – Raye.
'La cura' – Olivia Rodrigo.
'Sauvignon Blanc' – Rosalía
Mejor interpretación de pop en dúo o grupo:
'Runaway' – Lady Gaga y Doechii.
'Bring Your Love' – Madonna y Sabrina Carpenter.
'Sinfonía Click Clack'. – Raye con Hans Zimmer.
'La vida de una corista' – Taylor Swift y Sabrina Carpenter.
'Drácula' – Impala domesticada con Jennie.
Mejor álbum de música urbana:
'Cosa Nuestra: Capítulo 0' – Rauw Alejandro.
'Omertá' – J Balvin y Ryan Castro.
'Hopi Sendé' – Ryan Castro.
'Omakase' – Álvaro Díaz.
'El estampado verde: La Saga (Disco 1) — FEID VS FERXXO' – Feid.
'No molestar: Salida tardía' – Young Miko.
Mejor grabación de dance pop:
'Luna Azul' – Zara Larsson.
'Danceteria' – Madonna
'Bote salvavidas' – Raye.
'Baila...' – Slayyyter
'Demasiado fácil' – Tinashe.
Mejor álbum vocal de pop tradicional:
'Un par de minutos' – Olivia Dean.
'For Good' – Cynthia Erivo y Ariana Grande.
'La loca' – Laufey
'Odio mi aspecto hoy' – Raye.
'Todo lo que queda' – Nicole Zuraitis con Gilad Hekselman.
Mejor álbum de pop latino:
'No me arrepiento de sentir tanto' – Karol G.
'Mujer fatal' – Mon Laferte.
'Muda' – Carín León.
'¿Dónde Es El Después?' – Rawayana.
'Bendito Verano' – Elena Rosa.
Mejor álbum de rock
'Vol.II' – Angine de Poitrine.
'Tu juguete favorito' – Foo Fighters.
'¡La señal de Wow!' – Musa.
'Foreign Tongues' – The Rolling Stones.
'Charlotte congelada' – Jack White.
Mejor álbum de rap
'Dillagence II' – Busta Rhymes (& J Dilla).
'¿Soy yo el drama?' –Cardi B.
'Dios tiene un afro y aros de oro' – Rapsodia.
'Octane' – Don Toliver.
'Todo es mucho.' – Wale.
'Bully - Deluxe' – Kanye West (Ye).
Mejor álbum de música mexicana (incluida tejana)
'Lo que me falta por llorar' – Grupo Frontera.
'Aunque Me Duela' – Lupita Infante.
'La Madrina' – Mari Nobre.
'Dinastía (Deluxe)' – Peso Pluma y Tito Doble P.
'¡Vida México!' –Carlos Rivera.
Mejor álbum de jazz latino
'Filin' – Melissa Aldana.
'Ao Vivo (En Vivo)' – Eliane Elías.
'Monk Con Clave' – Carlos Henriquez con Gonzalo Rubalcaba, Pedrito Martinez, Anthony Almonte, Osmany Paredes, Jeremy Bosch y Robert Rodriguez.
'Gonzalo hace de Pino' – Gonzalo Rubalcaba.
'El Arte Del Bolero Vol. 3'-Miguel Zenón y Luis Perdomo.
Mejor álbum de rock latino o alternativo:
'Espíritus libres' – CA7RIEL y Paco Amoroso.
'Taracá' – Jorge Drexler.
'La vida era más corta' – Milo J.
'JuanesTeban' – Juanes
'Brilla' – Fito Páez.
Mejor álbum de música latina tropical:
'País Portátil' – Rubén Blades, Roberto Delgado y Orquesta.
'El Alma en Clave' – Luis Enrique.
'Antes Que El Tiempo Se Vaya' – Fonseca.
'Más Que Palabras' – Grupo Niche.
'El último disco vol. 1'-Carlos Vives.
Mejor interpretación de música global:
'Varuvaaiy' – Devan Ekambaram con Susha.
'Una Flor En Cada Estrella' – KerreKe, Mireya y Alex E. Chávez.
'Bando [Orchestral]' – Angélique Kidjo con Pharrell Williams y Quavo.
'Porcelana' – Rosalía y Dougie F.
'Dai Dai' – Shakira y Burna Boy.
Mejor video musical 'Lost Boys' – Phoebe Bridgers.
'Tormenta' – Gener8ion y Yung Lean.
'Odio haberte hecho amarme' – Ariana Grande.
'Click Clack Symphony' – Raye con Hans Zimmer.
'Berghain' – Rosalía con Björk e Yves Tumor.
Mejor álbum de teatro musical:
'Ajedrez el Musical'
'Los niños perdidos'
'Ragtime'
¡Schmigadoon!
'Dos extraños (llevan un pastel por Nueva York)'.
Mejor portada de disco:
'God Gotta Afro & Gold Hoops' – Patso Dimitrov y Darin Gilliam, directores artísticos (Rapsody).
'Un mundo triste y hermoso' – Lauren N. Bailey, Trevor Hernandez y Elizabeth De La Piedra, directores artísticos (Mavis Staples).
'Este espejo pesa una tonelada' – Nick Steinhardt y Addie Wagenknecht, directores artísticos (Interpol).
'West End Girl' – Leith Clark y Nieves González, directoras artísticas (Lily Allen).
'¿Qué pasó con las calles?' – Tina Ibañez, directora artística (21 Savage).
Mejor productor del año de música no clásica:
Tony Berg
Dernst «D'Mile» Emile II.
Noah Goldstein
Miranda Lambert
Mike Sabath
Mejor interpretación de música alternativa.
'Fabienk' - Angine de Poitrine
'Mátame' - Phoebe Bridgers
'Au Pays du Cocaína' - Gansos
'Reliquia' - Rosalía
'El mundo del espectáculo' - Hayley Williams
Mejor álbum de música alternativa.
'Debo estar soñando' - Alabama Shakes
'Fin de semana perdido' - Phoebe Bridgers
'Música, Moda, Cine' - Charli xcx
'Ser asesinado' - Gansos
'La Montaña' - Gorillaz
'Lux (Obras completas)' - Rosalía
Mejor interpretación de orquesta
'¿Un sueño americano?' - Barbara Hannigan, directora (Orquesta Sinfónica de Gotemburgo)
'Clyne: Color Field' - Marin Alsop, directora (Orquesta Sinfónica de Baltimore)
'Cuong: Orbital' - David Alan Miller, director (Orquesta Sinfónica de Albany)
'John Williams y 'Los propios del presidente', vol. 3”- John Williams, director (Banda de los Marines de los Estados Unidos)
'Pájaros Mágicos' - Gustavo Dudamel, director (Filarmónica de Los Ángeles)
Mejor interpretación coral
Hearne: Agricultura - Donald Nally, director (The Crossing)
Aquí estoy - Eric Holtan, director (Susanna Phillips; Orquesta True Concord; Voces True Concord y Coro de Niñas de Tucson)
Hopkins: Mi patria - Gustavo Dudamel, director (Gregorio Nieto; Orquesta Filarmónica; Coro Bach y Coro de Niños de la Catedral de Winchester)
Talbot: Piedra de sol (Sunstone) - Craig Hella Johnson, director (Conspirare)
Yee: Trans Requiem - Melissa Attebury, directora (Katherine Goforth, Breanna Sinclairé y Andrew Yee; Novus NY; Trinity Choir y Trinity Youth Chorus)
Mejor álbum de conjunto de jazz de gran formato.
'Paco de Lucía, Música para Big Band (En Vivo)' - Alex Conde
'En el Palacio de los Latones' - Kurt Elling y la Big Band de la WDR
'Expediciones de Jim McNeely' - Big Band de la Radio de Frankfurt y Jim McNeely
'25 años de genialidad' - La gran banda de Gordon Goodwin
'Oracles' - Helen Sung Big Band y Helen Sung. EFE