Madonna vuelve a ser nominada a los Grammy después de 16 años

Los Ángeles. Madonna regresará a la 69ª edición de los Grammy como candidata en cuatro categorías, 16 años después de su última nominación, según el anuncio realizado este lunes por la Academia de la Grabación.

La Reina del Pop está nominada en los apartados a mejor álbum de música dance/electrónica por 'Confessions II', mejor grabación de música dance/electrónica por 'I Feel So Free' y mejor grabación de pop dance por 'Danceteria'.

También aspira a mejor interpretación de dúo/grupo pop, por su colaboración con Sabrina Carpenter por 'Bring Your Love'.

No obstante, Madonna quedó fuera de las categorías más importantes de la ceremonia, las de álbum, grabación y canción del año, según las nominaciones anunciadas en las cien categorías que premian los Grammy.

Además, su colaboración 'Love Sensation', con Kylie Minogue, consiguió una nominación a la mejor grabación remezclada, pero se le atribuye a Stuart Price, productor de su último álbum.