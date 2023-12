Madonna: “Estuve en un coma inducido”

Luego, la artista le agradeció a una de sus amigas, Shavawn (quien se encontraba entre el público), quien le “salvó la vida” después de desmayarse.

“Hay algunas personas muy importantes en la sala esta noche que estuvieron conmigo en el hospital. Hay una mujer muy importante que me arrastró al hospital. Ni siquiera me acuerdo; me desmayé en el suelo de mi cuarto de baño y me desperté en la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos)”.

Guy Oseary, mánager de talento y productor de la cantante de “Material Girl” y “Vogue”, había anunciado en su Instagram que “se espera una recuperación completa” después de que Madonna fuera hospitalizada en junio.

La famosa se encontraba en los ensayos de su actual gira, que estaba previsto que comenzara en Canadá en julio antes de ser aplazada, algo de lo que Madonna se sintió culpable.

“No quería decepcionar a nadie que hubiera comprado entradas para mi gira. Tampoco quería defraudar a la gente que ha trabajado incansablemente conmigo durante los últimos meses para crear mi espectáculo. Odio decepcionar a nadie”, declaró a principios de julio, junto con la promesa de centrarse en su salud y volver a los escenarios.

La gira Celebration World Tour estaba programada para llegar a México en enero, pero al final ofrecerá cinco fechas (20, 21, 22, 23, 24 y 26 de abril) en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.