Fin de una era: Bizarrap anuncia que sus Music Sessions terminarán pronto

Las Vegas, Nevada. Lo que comenzó como un innovador formato de colaboraciones musicales y terminó convirtiéndose en un fenómeno mundial ya tiene previsto su capítulo final. Bizarrap anunció durante los Latin Grammy 2026 que sus populares BZRP Music Sessions están llegando a su fin.

El productor argentino realizó la inesperada revelación al subir al escenario para recibir el premio a Mejor Canción Urbana por Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66, su colaboración con Daddy Yankee.

“Bizarrap Music Sessions es el proyecto más importante de mi vida hasta ahora y está llegando a su fin”, expresó el artista durante su discurso de agradecimiento.

La noticia encendió inmediatamente las especulaciones entre sus seguidores. Desde finales de 2025, Bizarrap había comenzado a incorporar la terminación “/66” en la numeración de sus lanzamientos, alimentando las teorías de que el número escondía una pista sobre el futuro del proyecto. Reportes posteriores al anuncio señalan que la Music Session #66 será la última.

Sin embargo, la despedida no será inmediata. Una de las colaboraciones recientes, realizada con Myke Towers, corresponde a la sesión 42/66, por lo que todavía habría numerosas entregas antes de alcanzar el esperado capítulo final. Por ahora, no se ha anunciado quién protagonizará la última sesión ni cuándo será estrenada.