Fin de una era: Bizarrap anuncia que sus Music Sessions terminarán pronto

Las Vegas, Nevada. Lo que comenzó como un innovador formato de colaboraciones musicales y terminó convirtiéndose en un fenómeno mundial ya tiene previsto su capítulo final. Bizarrap anunció durante los Latin Grammy 2026 que sus populares BZRP Music Sessions están llegando a su fin.
El productor argentino realizó la inesperada revelación al subir al escenario para recibir el premio a Mejor Canción Urbana por Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66, su colaboración con Daddy Yankee.
“Bizarrap Music Sessions es el proyecto más importante de mi vida hasta ahora y está llegando a su fin”, expresó el artista durante su discurso de agradecimiento.
La noticia encendió inmediatamente las especulaciones entre sus seguidores. Desde finales de 2025, Bizarrap había comenzado a incorporar la terminación “/66” en la numeración de sus lanzamientos, alimentando las teorías de que el número escondía una pista sobre el futuro del proyecto. Reportes posteriores al anuncio señalan que la Music Session #66 será la última.
Sin embargo, la despedida no será inmediata. Una de las colaboraciones recientes, realizada con Myke Towers, corresponde a la sesión 42/66, por lo que todavía habría numerosas entregas antes de alcanzar el esperado capítulo final. Por ahora, no se ha anunciado quién protagonizará la última sesión ni cuándo será estrenada.
Un proyecto que cambió su carrera
Las BZRP Music Sessions se convirtieron en la principal carta de presentación internacional de Bizarrap y en una vitrina para artistas emergentes y consolidados.
Precisamente esa filosofía fue uno de los aspectos que el argentino reivindicó durante su discurso.
El productor explicó que el formato siempre buscó dar “identidad y espacio a los artistas”, independientemente de que estuvieran comenzando o ya fueran figuras reconocidas, y aprovechó el escenario para pedir que se sigan abriendo puertas a los nuevos talentos.
La colaboración con Daddy Yankee, además, añadió un componente emotivo al momento.
Bizarrap recordó su incredulidad al ver a una de las grandes figuras del reguetón grabando frente a su micrófono y reconoció que todavía se emociona al recordar aquella experiencia.