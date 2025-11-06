Bizarrap y Daddy Yankee: el regreso de dos titanes del urbano

Buenos Aires

El mundo de la música urbana se estremeció con el lanzamiento de la BZRP Music Session #0/66, una colaboración entre el productor argentino Bizarrap y el ícono puertorriqueño Daddy Yankee. La propuesta marca el regreso de ambos artistas a la escena musical con una mezcla de nostalgia, innovación y espiritualidad.

El anuncio se difundió días antes en las redes sociales de ambos músicos, generando una ola de expectativa global. En la imagen promocional, Bizarrap aparece con su característico look de gorra y gafas oscuras, mientras Daddy Yankee, el “Big Boss”, luce parcialmente cubierto por su visera, evocando el misterio y la fuerza de su legado.

La sesión, titulada enigmáticamente #0/66, sorprendió a los seguidores del productor, quienes esperaban la entrega número 62. El número elegido no fue casual: simboliza un nuevo comienzo para ambos artistas. Daddy Yankee, quien se había retirado en 2023, regresa con una energía renovada, mientras Bizarrap retoma su icónica serie tras una pausa de casi un año.

Desde los primeros compases, la canción rinde homenaje al reguetón clásico. El beat, la cadencia y la percusión remiten a los años dorados del género, con guiños sonoros a éxitos como Gasolina y Lo que pasó, pasó. Pero también hay una evolución: la letra revela a un Daddy Yankee más introspectivo, con referencias a su nueva etapa espiritual, en línea con su reciente disco de temática cristiana Lamento en baile.