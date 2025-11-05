  1. Inicio
  2. · Espectáculos

Madonna alaba a Rosalía y a su nuevo disco: "Eres una auténtica visionaria"

El álbum "Lux" llega más de tres años después del éxito de 'Motomami' y cuenta con colaboraciones de artistas como Björk, Carminho, Estrella Morente, entre otros.

  • 05 de noviembre de 2025 a las 09:31 -
  • Agencia EFE
Madonna alaba a Rosalía y a su nuevo disco: Eres una auténtica visionaria

Madonna alaba a Rosalía por su nuevo álbum.

 FOTO: Instagram/madonna

La cantante estadounidense Madonna ha elogiado a Rosalía y a su último trabajo, 'Lux', destacando que no puede parar de escuchar el nuevo proyecto de la artista española y que esta es una visionaria.

"Eres una auténtica visionaria", le dice en Instagram la 'reina del pop' en un mensaje acompañado de tres corazones blancos.

Madonna le da las gracias en sus historias y destaca que no puede dejar de escuchar a la catalana.

'Lux', su esperadísimo nuevo disco, saldrá a la venta este viernes.

La cantante ya ha dado algunos adelantos estos días, como el videoclip de 'Berhgain', tema en el que colabora por segunda vez con la islandesa Björk y en el que canta junto a la Orquesta Sinfónica de Londres.

Ayer martes 'Reliquia', el segundo tema extraído de su disco, fue publicado por sorpresa. Se mantuvo activo para su escucha solo durante unos minutos y su publicación fue atribuida inicialmente a un error, aunque la discográfica no ha podido precisar ese extremo.

SE FILTRÓ EL ÁLBUM

'Lux', el cuarto disco de estudio de Rosalía se filtró completo a través de internet, según pudo constatar EFE.

Pese al hermetismo que ha rodeado todo el proyecto, esta filtración llega solo unas horas después de que en Spotify apareciera activa durante solo unos minutos la escucha de un segundo tema del álbum titulado 'Reliquia', luego retirada.

Ya en agosto la edición española de la revista Elle hubo de retractarse tras publicar una primera versión de una entrevista en exclusiva con Rosalía en la que revelaba que su nuevo álbum se publicaría en noviembre, como finalmente se confirmó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias