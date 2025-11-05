Madonna alaba a Rosalía y a su nuevo disco: "Eres una auténtica visionaria"

La cantante estadounidense Madonna ha elogiado a Rosalía y a su último trabajo, 'Lux', destacando que no puede parar de escuchar el nuevo proyecto de la artista española y que esta es una visionaria.

"Eres una auténtica visionaria", le dice en Instagram la 'reina del pop' en un mensaje acompañado de tres corazones blancos.

Madonna le da las gracias en sus historias y destaca que no puede dejar de escuchar a la catalana.

'Lux', su esperadísimo nuevo disco, saldrá a la venta este viernes.

La cantante ya ha dado algunos adelantos estos días, como el videoclip de 'Berhgain', tema en el que colabora por segunda vez con la islandesa Björk y en el que canta junto a la Orquesta Sinfónica de Londres.

Ayer martes 'Reliquia', el segundo tema extraído de su disco, fue publicado por sorpresa. Se mantuvo activo para su escucha solo durante unos minutos y su publicación fue atribuida inicialmente a un error, aunque la discográfica no ha podido precisar ese extremo.

SE FILTRÓ EL ÁLBUM

'Lux', el cuarto disco de estudio de Rosalía se filtró completo a través de internet, según pudo constatar EFE.

Pese al hermetismo que ha rodeado todo el proyecto, esta filtración llega solo unas horas después de que en Spotify apareciera activa durante solo unos minutos la escucha de un segundo tema del álbum titulado 'Reliquia', luego retirada.

Ya en agosto la edición española de la revista Elle hubo de retractarse tras publicar una primera versión de una entrevista en exclusiva con Rosalía en la que revelaba que su nuevo álbum se publicaría en noviembre, como finalmente se confirmó.