Cristiano revela cómo improvisó su propuesta matrimonial a Georgina

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo reveló detalles sobre su propuesta de matrimonio a la modelo, empresaria e influencer española Georgina Rodríguez, un momento que fue improvisado pero "precioso", y adelantó que, aunque no tienen fecha fijada, será después del Mundial, según contó en una entrevista con el presentador británico Piers Morgan.

"Le propuse matrimonio porque era el momento adecuado, no solo porque es la madre de mis hijos, sino porque es la persona que más amo, el amor de mi vida", explicó el delantero.

Sobre la noche de la propuesta, Cristiano contó: "Ella me pidió que le regalara un anillo, que era su sueño tener una piedra buena, trabajé duro hasta encontrar la que le encantó y le pedí a mi amigo que la guardara, teníamos una cena por la noche y entonces se lo daría".

Cuando se quedó a solas con ella en la mesa, apareció un amigo y empezó a grabar el momento en que le daría el anillo, algo que le pareció "raro" a Cristiano porque no lo había hecho en diez años. Además, sus hijas, Alana y Eva, que se habían ido a dormir, reaparecieron.

"Mis hijas llegaron y me dijeron: ‘Papá, le vas a dar el anillo a mamá y le vas a pedir que se casen’ y yo dije: ‘Guau, es el momento de hacerlo'", agregó el exmadridista, quien confesó que "no lo había planeado" y que no se arrodilló, aunque sí le dedicó unas palabras a Georgina.