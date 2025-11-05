"The Walking Dead”: 15 años de legado, impacto y evolución

Estados Unidos.

La mítica serie postapocalíptica "The Walking Dead" cumple 15 años desde la emisión de su primer capítulo en la cadena AMC norteamericana. Tras 11 temporadas y 12 años de emisión, consiguiendo hitos de audiencia de hasta 17 millones de espectadores, se ha convertido en referente de otras series y sigue conquistando audiencias con sus "spin-off". "The Walking Dead" arrancó en 2010 como una apuesta de una televisión americana por cable, con el objetivo de llegar a audiencias millonarias. Su género de terror y ciencia ficción, sobre zombis caníbales, auguraba un éxito seguro entre los incondicionales de este tipo de historias, pero quedaba en suspenso si lograría superar ese segmento. Temporada tras temporada, los números de audiencia no pararon de crecer hasta tocar el techo de los 17 millones de espectadores. Este éxito convirtió a la serie en un fenómeno y alcanzó lo que toda producción sueña: que todo el mundo hable de ella. Precisamente los fans del género zombi llegaron a ser los más críticos, pero las cifras revelaban que, pese a ello, no dejaban de ver la serie. SU ORIGEN EN UN CÓMIC

Robert Kirkman, guionista, y Tony Moore, artista, fueron los artífices, en 2003, del cómic “The Walking Dead”, que cuenta la lucha por sobrevivir del sheriff Rick Grimes, quien despierta de un coma tras un tiroteo, descubriendo un mundo invadido por zombis y donde su familia está desaparecida. Kirkman y Moore basaron sus historietas en los zombis del legendario realizador George A. Romero, que, con su primera película “La noche de los muertos vivientes” (1967), marcó para siempre las características fundamentales de unos seres que vuelven a la vida, violentos y caníbales. Una historia que sirve como exploración de la naturaleza humana y de cómo esta responde ante un desafío de tales dimensiones. Se publicaron finalmente 193 números de la serie de cómics “The Walking Dead”, hasta julio de 2019. Durante esos años, los cómics cambiaron de artista: Moore fue sustituido por Charlie Adlard, y comenzó, en 2010, la adaptación televisiva. Ese mismo año, el cómic recibió el Premio Eisner a la Mejor Serie Continua, galardón equivalente a los Óscar de Hollywood para la industria cinematográfica. EL PROTAGONISTA: RICK GRIMES