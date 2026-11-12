Bobby Pulido anuncia su retiro de la música tras ganar un Grammy

Las Vegas, Nevada. El cantante y congresista electo de Estados Unidos Bobby Pulido anunció este jueves que deja la música, tras imponerse en la categoría de mejor álbum de música tejana con 'Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol. 2/En Vivo)'.

"Yo me retiro de la música y me voy lleno de gratitud... Tengo mucho orgullo de ser de Texas y ser texano y de representar a esta música", afirmó el artista.

Y añadió: "Los quiero mucho y nos vemos pronto, porque hay que representar y hay que ponernos a trabajar para utilizar la voz para otra cosa".

El anuncio lo hizo durante la gala previa a la entrega principal de los Latin Grammy, que este jueves alcanzan su 27ª edición.