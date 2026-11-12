Identifican al autor de tiroteo en Washington que dejó un muerto y 4 heridos

Washington, Estados Unidos. La Policía de Washington identificó este jueves a Matt Wade Lambert, médico de 55 años, como autor de los disparos que mataron a una persona e hirieron a otras cuatro en Washington, en un ataque que las autoridades creen que se relaciona con una disputa judicial que el hombre mantenía por unos problemas de humedad en su edificio. La víctima mortal fue identificada como James Stewart, de 46 años, administrador del inmueble donde residía Lambert en el vecindario de Logan Circle, un kilómetro al norte de la Casa Blanca, según la última actualización policial. El jefe interino de la Policía de Washington, Jeffery Carroll, explicó en rueda de prensa que Lambert, que se dejó la vida tras atrincherarse en su vivienda, mantenía un conflicto con la asociación de propietarios del condominio y la empresa administradora, contra quienes había presentado una demanda civil.

"Sabemos que existía una disputa entre el sospechoso y la asociación de propietarios del condominio y la empresa administradora por cuestiones de mantenimiento, moho y otros problemas similares. Él había presentado una demanda civil contra ellos, por lo que creemos que el ataque está relacionado con eso", afirmó Carroll. De acuerdo con medios locales, Lambert tenía un litigio abierto desde 2024 contra el edificio luego de haber denunciado problemas de humedad, filtraciones de agua y moho. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Una de las cuatro personas heridas permanece en estado crítico y las otras tres presentan lesiones que no ponen en peligro sus vidas.

La reconstrucción policial indica que, poco después de las 8:00 hora local (13:00 GMT), Lambert disparó primero contra Stewart dentro de un gimnasio que se encuentra en los bajos del edificio. El hombre regresó después a su apartamento, situado en el séptimo piso, donde abrió fuego desde un balcón privado contra otras cuatro personas que se encontraban en las inmediatas. "Creemos, basándonos en las evidencias encontradas en la escena hasta el momento, que usamos el rifle desde el balcón para disparar contra las otras cuatro personas", explicó Carroll.