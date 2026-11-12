Hallan sin vida a dos menores en Ecuador y capturan al asesino

Quito, Ecuador. Dos hermanos de 8 y 11 años que fueron reportados como desaparecidos el pasado 30 de octubre en la Amazonía de Ecuador fueron encontrados sin vida y la Policía detuvo a un sospechoso de ser el autor del asesinato, confirmó este jueves la Fiscalía y el ministro del Interior, John Reimberg. Los menores fueron identificados como Flor Aracely Andi Alvarado, de 11 años, y su hermano Leodan Bolívar Andi Alvarado, de 8, quienes fueron vistos por última vez después de que salieron de su escuela en el sector de Santa Rosa, en el municipio de Tena, capital de la provincia amazónica de Napo. La Fiscalía señaló el 1 de noviembre que se había activado la Alerta Emilia, un mecanismo para la búsqueda de niñas, niños y adolescentes desaparecidos que se pone en marcha solo en casos de alto riesgo, pero este jueves informó del hallazgo de los cuerpos.

#AlertaEmilia | #Napo: 🚨 ¡Ayúdanos a encontrarlos! Flor Aracely y Leodan Bolívar Andi Alvarado fueron vistos por última vez en el sector de #SantaRosa, cantón #Tena. Si tienes información sobre su paradero comunícate al 9-1-1 o al 1-800 DELITO (335486).#DesaparecidosEcuador https://t.co/tojFvXrqn8 — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) November 1, 2026

Por su parte, el ministro Reimberg anunció la detención de Jerson Damián Perugachi Grefa, a quien señaló como presunto responsable de la muerte de los dos niños. "Este asesino ya está preso. Conozcan su nombre y su cara", escribió Reimberg en su cuenta de la red social X, donde también publicó una fotografía del detenido. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Tras el reporte de la desaparición, las fuerzas de seguridad encontraron unos videos donde se podía apreciar a los niños subidos a una motocicleta. Esa fue la última imagen que se tuvo de ellos con vida.