Singapur acusa a EEUU de obstaculizar investigación sobre presunta espía china

Bangkok, Singapur. Singapur ​​​​​​acusó este jueves al Departamento de Justicia de Estados Unidos y al FBI de ofrecer una asistencia "limitada" que dificultó las investigaciones de la ciudad-Estado sobre la supuesta espía china vinculada al cofundador de Nvidia, Jensen Huang, escándalo que le ha costado la dimisión. Un comunicado enviado a EFE por el Ministerio de Asuntos Interiores singapurense detalla la investigación llevada a cabo en la isla sobre Huang por su rol en la compañía Megaspeed, con sede en la ciudad-Estado y señalada por su supuesto envío de chips de Nvidia sujetos a restricciones a China.

El gigante tecnológico estadounidense anunció hoy la salida inmediata de su cofundador, Jensen Huang, como presidente, consejero delegado y miembro del consejo de administración, y nombró consejera delegada interina a su directora financiera, Colette Kress. Singapur, donde tiene lugar parte de la trama, indica en el texto que la Policía y Aduanas comenzaron una "investigación independiente", sin petición de terceros, sobre Megaspeed en febrero de 2025 por "posibles declaraciones falsas sobre la compra de servidores y otras ofensas". La supuesta espía china, Alice Huang-conocida como Huang Le-, residente en Hong Kong, era investigada también -no por espionaje, puntualiza el texto-, y añade que, en junio de 2025, la Oficina de Industria y Seguridad de EE.UU. UU., (BIS) realizó una inspección a la oficina de Magaspeed con ella presente. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

"Esta es la primera vez que Singapur supo del interés de EE. UU. en Megaspeed y Huang", indica el comunicado. Ese mismo día las autoridades singapurenses solicitaron el pasaporte de Alice Huang. De acuerdo con la versión de Singapur, las exportaciones sospechosas habían sido realizadas a través de otro país, Malasia, por lo que "se pidió información a EE. UU. ya otras jurisdicciones para asistir a nuestras investigaciones". "En particular, la Policía de Singapur inquirió sobre Supermicro, un proveedor de servidores ubicado en EE. UU.", subraya.

Al no contar con la colaboración de Supermicro, el 7 de julio de 2025 la Policía de Singapur y la Fiscalía solicitaron ayuda a las autoridades estadounidenses, y, desde septiembre de 2025, se lo pidieron "en varias ocasiones al Departamento de Justicia de EE. UU. y al FBI". "Pese a la insistencia, Singapur ha recibido hasta ahora información y asistencia limitada sobre la compañía", dice el comunicado. Según medios estadounidenses, el presidente de EE.UU. UU., Donald Trump, fue informado por primera vez a finales de 2025 acerca del supuesto espionaje chino a Jensen Huang.