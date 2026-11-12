¿Por dónde avanza la caravana de miles de migrantes hondureños rumbo a EE UU?

La nueva caravana de migrantes integrada por hondureños, salvadoreños, guatemaltecos y nicaragüenses continúa su recorrido por el sur de México y actualmente se encuentra en el municipio de Huixtla, en el estado de Chiapas, desde donde busca avanzar por la zona costera hacia el norte del país, con la intención de llegar a Estados Unidos.
El grupo, integrado por cerca de 5,000 personas, salió de Honduras y se concentró en Tapachula, una de las principales ciudades fronterizas del sur de México. Desde allí retomó su desplazamiento por la ruta de la costa de Chiapas, con Huixtla como uno de sus puntos de paso.
La movilización comenzó el 10 de noviembre y reúne a personas de distintas nacionalidades centroamericanas que buscan continuar su camino hacia territorio estadounidense.
Desde Tapachula hasta la frontera entre México y Estados Unidos hay cerca de 3,000 kilómetros, una distancia que los migrantes tendrían que recorrer para llegar a su destino. El trayecto implica atravesar distintos estados mexicanos y enfrentar las dificultades propias de una ruta extensa.
En medio del avance de la caravana, Trump amenazó con duplicar de manera inmediata los aranceles a México si el Gobierno de ese país no detiene lo que calificó como “enormes caravanas” de migrantes que buscan ingresar a Estados Unidos.
A través de su plataforma Truth Social, el mandatario afirmó que después de las recientes elecciones de medio mandato se estaban formando nuevas caravanas para atravesar México. También sostuvo que estas estaban integradas por personas procedentes de países que, según él, no quieren recibirlas.
“¡Pero no serán aceptadas! México debe detenerlas ahora, y, si no lo hace, los aranceles a México se duplicarán inmediatamente”, escribió Trump.
El presidente estadounidense aseguró que su advertencia fue comunicada al Gobierno mexicano, así como a autoridades de Texas, al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y a la Patrulla Fronteriza. Sin embargo, no especificó qué aranceles serían duplicados ni cómo se aplicaría la medida.
Las declaraciones de Trump se producen en un contexto de tensiones comerciales entre ambos países. México y Estados Unidos mantienen negociaciones relacionadas con la reducción de gravámenes, incluidos los que afectan al acero mexicano, mientras el Gobierno de Claudia Sheinbaum busca alcanzar un acuerdo antes de que finalice el año.
La amenaza también coincide con un escenario político marcado por los resultados de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, en las que los demócratas obtuvieron avances legislativos frente al partido del presidente.
Desde su regreso al poder, en enero de 2025, Trump ha utilizado los aranceles como instrumento de presión en sus relaciones comerciales y ha mantenido una postura restrictiva frente a la migración irregular.
Por ahora, la caravana continúa su recorrido por Chiapas. Su llegada a Huixtla marca una nueva etapa de la movilización, mientras los migrantes buscan avanzar hacia el norte de México en medio de las advertencias de Washington y la incertidumbre sobre las medidas que podrían adoptar las autoridades mexicanas.