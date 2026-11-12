Muere querida ganadora de La Voz tras revelar que sufría terrible enfermedad

Hace unas horas la industria de la música se vistió de luto por la muerte de una famosa cantante que ganó una de las temporadas del reality show "La Voz".
La noticia generó mucha tristeza ya que hace unos días la famosa reveló que fue diagnosticada con una enfermedad mortal.
La mañana de este jueves 12 de noviembre se confirmó la muerte de la cantante, Helena Bianco, a los 78 años de edad.
Durante los primeros días de este mes la artista confirmó que padecía cáncer neuroendocrino. Su hermano explicó que era una enfermedad muy "agresiva" y "resistente a los tratamientos".
La artista consiguió gran parte de su fama por ser la voz del grupo "Los Mismos" y por ganar una de las temporadas del reality show "La Voz Senior".
Hace unos días, a inicios de este mes de noviembre, la intérprete de los sencillos "El puente" y "Voy a pintar las paredes con tu nombre" informó a sus seguidores que fue diagnosticada con cáncer neuroendocrino, motivo por el que se alejaría por un tiempo de los escenarios.
Lamentablemente este día su hermano, Alberto Vázquez, confirmó su fallecimiento a los 78 años de edad. En una entrevista explicó que la artista y ganadora de "La Voz" padecía un tipo de cáncer muy agresivo y resistente a los tratamientos.
La artista comenzó su carrera a los 17 años en la agrupación "Los Mismos", destacando con los sencillos "El puente" y "Voy a pintar las paredes con tu nombre".
Después de que "Los Mismos" se separaron, Helena Bianco siguió con su carrera como solista y posteriormente hubo un reencuentro.
Su muerte ha generado tristeza y consternación entre sus seguidores quienes la recuerdan con mucho amor.