¿Quién es David "Mata Carriles"? Revelan perfil criminal de supuesto líder de la 18

Agentes de la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (Daeth) capturaron ayer a un presunto integrante de la Pandilla 18 durante un operativo ejecutado en la colonia Independencia, sector Rivera Hernández, en San Pedro Sula, al norte de Honduras.
El detenido fue identificado como David Antonio Carvajal Cerrato, conocido con el alias de "Mata Carriles", a quien las autoridades señalan como supuesto cabecilla de esta estructura criminal.
La captura se realizó en el marco del operativo denominado "70 Días de Guerra", mediante el cual las autoridades ejecutan acciones contra presuntos integrantes de organizaciones criminales en diferentes sectores del país.
Según las investigaciones, Carvajal Cerrato tendría el rango de "Homie" dentro de la Pandilla 18, organización a la que supuestamente pertenecería desde hace aproximadamente 12 años.
Uno de los aspectos señalados por las autoridades son los tatuajes que presenta en su cuerpo, los cuales estarían relacionados con la estructura criminal. Entre ellos destaca uno ubicado en la cabeza, que los investigadores vinculan con la Pandilla 18.
Debido a estos indicios, al detenido se le aplicarían las nuevas reformas penales aprobadas por el Congreso Nacional, que contemplan disposiciones más severas contra las personas vinculadas con maras y pandillas.
Durante el procedimiento, los agentes también decomisaron un aparato telefónico que, según las autoridades, serviría como prueba vinculante en las investigaciones sobre la supuesta comisión de delitos en sectores donde la Pandilla 18 mantiene incidencia.
Tras su captura, David Antonio Carvajal Cerrato fue puesto a disposición del Ministerio Público para continuar con el procedimiento legal correspondiente.
Al sospechoso se le supone responsable del delito de asociaciones terroristas, en perjuicio del orden público, según la información proporcionada por las autoridades.
En estos procedimientos, las autoridades han reportado detenciones de presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13), la Pandilla 18 y el denominado Cártel del Diablo.
Antes de la implementación de las nuevas reformas penales relacionadas con el combate a estas estructuras, las autoridades hondureñas ya habían declarado organizaciones terroristas a la MS-13, la Pandilla 18 y el Cártel del Diablo.
Las investigaciones contra Carvajal Cerrato deberán continuar en las instancias correspondientes, donde se determinará su eventual responsabilidad penal por los hechos que se le atribuyen.