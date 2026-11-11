Detienen a padre e hijo acusados ​​de asesinar a Carlos Barahona en el río Guayape

Dos hombres, de 54 y 33 años, fueron detenidos por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), como sospechosos de participar en el asesinato y posterior desmembramiento de un joven de 24 años, cuyos restos fueron abandonados en el río Guayape, en Juticalpa, Olancho.
La víctima fue identificada como Carlos Alfonso Barahona Colindres. El caso ha causado consternación entre los pobladores de la zona, luego de que miembros del Cuerpo de Bomberos recuperaran sus restos de las aguas del río Guayape, cerca del sector de San Pedro de Las Joyas.
Según información proporcionada por las autoridades policiales, los detenidos son padre e hijo y habrían tenido participación directa en el crimen.
Las investigaciones preliminares establecen que el hecho ocurrió el domingo 8 de noviembre, cuando Carlos Alfonso se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas en una vivienda, en compañía de los dos hombres que posteriormente fueron capturados.
De acuerdo con las pesquisas, los sospechosos presuntamente atacaron al joven con armas blancas, entre ellas un machete y un cuchillo, provocándole heridas que le ocasionaron la muerte.
Posteriormente, habrían desmembrado el cuerpo en varias partes, aparentemente con el propósito de facilitar su traslado y dificultar la identificación de los restos.
Las investigaciones policiales indican que los sospechosos utilizaron una carreta para transportar los restos del cuerpo hasta el río Guayape, donde supuestamente los arrojaron para deshacerse de las evidencias del crimen.
El hallazgo se produjo el martes 10 de noviembre, cuando equipos del Cuerpo de Bomberos realizaron labores de recuperación en el afluente. El hecho generó alarma entre los habitantes de las comunidades cercanas.
Tras conocer el caso, equipos de la Policía Nacional iniciaron las diligencias para identificar a los responsables. Las investigaciones estuvieron a cargo de agentes de la Unidad Departamental de Investigación Criminal número 15 (UDIC-15), quienes realizaron labores de búsqueda, seguimiento y recopilación de información.
Estas actuaciones permitieron localizar a los dos sospechosos en la aldea San Pedro de la Joya, jurisdicción de Juticalpa, donde fueron arrestados mediante una orden de detención preventiva emitida por las autoridades competentes.
La Policía también informó que uno de los detenidos cuenta con antecedentes penales. Según los registros policiales, habría sido capturado el 27 de abril de 2018 por robo de vehículo y nuevamente el 9 de octubre de 2019 por su presunta participación en un caso de asesinato.
Además, las autoridades mantienen abiertas otras líneas de investigación, debido a que ambos hombres estarían siendo indagados por su posible relación con otro hecho criminal ocurrido en el municipio de Juticalpa.