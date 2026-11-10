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Con saña matan a joven en Olancho; sus restos fueron hallados en el río Guayape

El joven fue identificado como Carlos Alfonso Barahona, de 24 años, cuyos restos fueron recuperados en el río Guayape, en Juticalpa, Olancho

Con saña matan a joven en Olancho; sus restos fueron hallados en el río Guayape

La víctima fue identificada como Carlos Alfonso Barahona, de 24 años.

 Foto: Redes sociales

Juticalpa, Honduras. Las autoridades recuperaron varios restos humanos de Carlos Alfonso Barahona, de 24 años, en las aguas del río Guayape, a la altura del sector de San Pedro de la Joya, en Juticalpa, Olancho.

El hallazgo se produjo luego de que elementos del Cuerpo de Bomberos realizaran labores de búsqueda y recuperación en el afluente.

Durante el operativo, los rescatistas localizaron la cabeza, los brazos y las piernas del joven, cuyo cuerpo habría sido desmembrado. Hasta el momento, el torso no ha sido recuperado.

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Marco Hernán Barahona, tío de la víctima, relató que se enteró de lo ocurrido cuando se dirigía a su lugar de trabajo. Asimismo, indicó que, según la información que ha recibido, familiares de uno de los supuestos implicados habrían participado en la decisión de acabar con la vida del joven, aunque reconoció que desconoce cómo ocurrieron exactamente los hechos.

El familiar también señaló que, hasta donde tiene conocimiento, únicamente el padre de uno de los presuntos involucrados permanece detenido por este caso. Sin embargo, dijo que no puede confirmar si las autoridades han capturado a otras personas relacionadas con el crimen.

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Carlos Barahona se dedicaba a las labores agrícolas. Su madre, quien actualmente reside en San Pedro Sula, se trasladó para realizar los trámites legales y reclamar los restos de su hijo, mientras las partes recuperadas permanecen en la morgue.

Por su parte, las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias del asesinato, determinar el móvil del crimen e identificar y capturar a todas las personas que pudieran estar involucradas.

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El hecho ha provocado dolor entre los familiares de la víctima, quienes esperan recuperar la totalidad de sus restos y que el crimen no quede en la impunidad.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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