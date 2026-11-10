Cae en España un hondureño prófugo por supuestos delitos sexuales

España. Los medios locales de la provincia de Aranda de Duero, de la provincia de Burgos, han informado que un hondureño fue detenido el pasado seis de noviembre por presuntos delitos de carácter sexual cometidos en su país.

Asimismo, la Policía Nacional de Aranda de Duero lo informó en su cuenta de X: “Arrestado en Aranda un fugitivo reclamado en Honduras por delitos contra la libertad sexual”.

El hondureño de 45 años de edad, cuya identidad no fue revelada, es buscado por las autoridades hondureñas y reclamado por Interpol por los presuntos delitos antes mencionados. Por ahora, el capturado se halla en prisión provisional a la espera de su extradición a Honduras.

De acuerdo con la información del medio Diario de Burgos, el hondureño habría cometido los delitos de forma continuada entre 2010 y 2017. Posteriormente, “la solicitud fue difundida a través de Interpol y comunicada a finales de octubre a la Policía Nacional por la Oficina Central Nacional de Interpol España”.