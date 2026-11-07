Dictan arresto provisional a Óscar Mejía, solicitado en extradición por Estados Unidos

Tegucigalpa, Honduras. Una jueza de Extradición de Primera Instancia dictó arresto provisional contra el hondureño Óscar Samuel Mejía Fúnes, de 38 años, solicitado en extradición por la Corte del Distrito Este de Texas, Estados Unidos, por delitos relacionados con la fabricación y distribución de cocaína.

Óscar Samuel Mejía Fúnes fue capturado el viernes en la ciudad de La Ceiba, en el departamento de Atlántida, durante un operativo de las fuerzas de seguridad. Según la Secretaría de Seguridad, es señalado como uno de los principales narcotraficantes de Honduras y tendría vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de México.

El hondureño, originario de Juticalpa, Olancho, compareció ante una jueza designada para conocer su proceso de extradición. Durante la audiencia informativa se le comunicaron los cargos presentados por Estados Unidos, la relación de hechos y los derechos que le asisten durante el procedimiento.

De acuerdo con la solicitud estadounidense, Mejía es requerido por dos cargos relacionados con el narcotráfico. El primero corresponde a conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contenga una cantidad detectable de cocaína.

El segundo cargo es por la presunta fabricación y distribución de cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia con una cantidad detectable de cocaína, con conocimiento e intención de que el estupefaciente fuera importado ilegalmente a Estados Unidos.