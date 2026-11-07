Dictan arresto provisional a Óscar Mejía, solicitado en extradición por Estados Unidos

Tegucigalpa, Honduras. Una jueza de Extradición de Primera Instancia dictó arresto provisional contra el hondureño Óscar Samuel Mejía Fúnes, de 38 años, solicitado en extradición por la Corte del Distrito Este de Texas, Estados Unidos, por delitos relacionados con la fabricación y distribución de cocaína.
Óscar Samuel Mejía Fúnes fue capturado el viernes en la ciudad de La Ceiba, en el departamento de Atlántida, durante un operativo de las fuerzas de seguridad. Según la Secretaría de Seguridad, es señalado como uno de los principales narcotraficantes de Honduras y tendría vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de México.
El hondureño, originario de Juticalpa, Olancho, compareció ante una jueza designada para conocer su proceso de extradición. Durante la audiencia informativa se le comunicaron los cargos presentados por Estados Unidos, la relación de hechos y los derechos que le asisten durante el procedimiento.
De acuerdo con la solicitud estadounidense, Mejía es requerido por dos cargos relacionados con el narcotráfico. El primero corresponde a conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contenga una cantidad detectable de cocaína.
El segundo cargo es por la presunta fabricación y distribución de cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia con una cantidad detectable de cocaína, con conocimiento e intención de que el estupefaciente fuera importado ilegalmente a Estados Unidos.
Después de escuchar los cargos, la jueza determinó imponerle arresto provisional mientras avanza el proceso de extradición. La medida deberá cumplirla en el Instituto Nacional Penitenciario de Támara, Francisco Morazán.
Al concluir la audiencia informativa, las partes fueron convocadas a la siguiente etapa del procedimiento, correspondiente a la presentación y evacuación de medios probatorios.
Audiencia programada
Esta audiencia quedó programada para el miércoles 9 de diciembre, a las 10:00 de la mañana, fecha en la que se conocerán los elementos presentados dentro del proceso de extradición solicitado por la justicia estadounidense.
Según la Secretaría de Seguridad, Mejía también tendría conexiones con redes criminales de Colombia y México, entre ellas el Cártel Jalisco Nueva Generación, organización que Estados Unidos designó como grupo terrorista extranjero en febrero de 2025.
El líder de esa estructura, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como alias «El Mencho», fue abatido el 22 de febrero de 2026 durante un operativo de fuerzas federales mexicanas en el estado de Jalisco.
Las autoridades señalan que Honduras es utilizada por organizaciones del narcotráfico internacional como territorio de tránsito de cargamentos de cocaína con destino a Estados Unidos, debido a su posición geográfica y sus extensas costas en el Caribe. Estos traslados se realizan mediante aeronaves y embarcaciones rápidas.
Con esta captura, la Policía hondureña suma más de 60 personas detenidas con solicitudes de extradición entre 2022 y 2026, la mayoría requeridas por Estados Unidos, según las cifras oficiales de la institución.