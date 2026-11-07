Sectores de Honduras que no tendrán energía este domingo 8 de noviembre

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) dio a conocer el listado de sectores que estarán temporalmente sin servicio eléctrico este domingo 8 de noviembre de 2026.
La estatal eléctrica explicó que las interrupciones programadas del servicio responden a labores de mantenimiento en varios circuitos de diferentes zonas del país.
La suspensión del servicio eléctrico se prolongará hasta por 10 horas en algunos sectores, según la información publicada por la Enee en sus redes sociales.
Entre las zonas afectadas figuran varias comunidades de los departamentos de Cortés y Comayagua.
La Enee informó que las interrupciones del servicio eléctrico obedecen a trabajos de mantenimiento en líneas de transmisión, específicamente en la línea L558 (AMT-CYG), de 138 kV, así como a labores de mantenimiento general en la sección del circuito TSZ-L224.
La Enee solicitó paciencia y comprensión a los habitantes de las zonas afectadas por la interrupción del servicio eléctrico, mientras se desarrollan los trabajos de mantenimiento programados.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En la Villa de San Antonio, Comayagua, la suspensión del servicio eléctrico está programada en un horario de 6:00 a. m. a 4:00 p. m., los sectores afectados son: Generación Coyolar, Generación San Alejo, Unilever, aldea San Nicolás, aldea Palo Blanco, El Conejo, Los Palillos, Los Mangos, Las Mercedes, aldea Palmerola, Las Flores, Las Mesas, Rancho Chiquito, El Higuito, aldea Pepineros, compañía IAGSA, Corporación Dinant (ISIMA) y zonas aledañas.
Por otra parte, en algunos sectores del departamento de Cortés, como Choloma, la interrupción del servicio eléctrico está programada de 9:00 am a 3:00 pm, las comunidades afectadas son: Bo. Suyapa, Bo. Camagüey, Bo. San Martín, Bo. Vacacional, Bo. Marejada, Bo. Buenos Aires, Travesía, Chifía, Titable, Playa Grande, El Estero, Bajamar, col. El Samaritano, Brisas de Chamelecón y Barra de Chamelecón.
Se recomienda a los habitantes de las zonas afectadas tomar las medidas preventivas necesarias durante la interrupción del servicio eléctrico, a fin de evitar contratiempos en sus actividades cotidianas.