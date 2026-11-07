Sectores de Honduras que no tendrán energía este domingo 8 de noviembre

En la Villa de San Antonio, Comayagua, la suspensión del servicio eléctrico está programada en un horario de 6:00 a. m. a 4:00 p. m., los sectores afectados son: Generación Coyolar, Generación San Alejo, Unilever, aldea San Nicolás, aldea Palo Blanco, El Conejo, Los Palillos, Los Mangos, Las Mercedes, aldea Palmerola, Las Flores, Las Mesas, Rancho Chiquito, El Higuito, aldea Pepineros, compañía IAGSA, Corporación Dinant (ISIMA) y zonas aledañas.