La dura confesión de Larissa Riquelme que deja atónitos a todos: "Estoy sin comer"

Larissa Riquelme, la modelo paraguaya que alcanzó la fama internacional como la novia del Mundial de Sudáfrica 2010, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida.
La también presentadora y periodista deportiva reveló que la situación la ha golpeado directamente, pues gran parte de sus ahorros se encuentra en Ueno Bank, entidad afectada por una grave crisis.
La situación llega en un momento complicado para Riquelme, quien recientemente había conseguido su primera oportunidad como periodista deportiva en La Tribu Deportiva, de la emisora 1120 AM.
Sin embargo, la incertidumbre financiera y los problemas que enfrenta la empresa la dejaron sin empleo, sumando una nueva preocupación a su panorama personal.
Visiblemente afectada y entre lágrimas, la modelo confesó que la angustia por lo ocurrido le ha impedido descansar con normalidad.
En una entrevista con el portal de noticias A24, explicó que durante años trabajó y ahorró con la intención de construir un futuro estable, pero ahora teme por el dinero que había depositado en la institución financiera.
La crisis de Ueno Bank generó preocupación entre miles de clientes paraguayos. Según la información difundida sobre el caso, el Banco Central del Paraguay detectó que el índice de solvencia de la entidad, que contaba con aproximadamente 2.9 millones de clientes en un país de 6.1 millones de habitantes, había caído por debajo del mínimo exigido, tras ajustes en sus estados financieros durante un proceso de regularización.
En medio de ese panorama, Riquelme expresó su preocupación por las consecuencias que la crisis está teniendo en la población, especialmente en las familias que dependen de sus ahorros para cubrir sus necesidades básicas.
“Estoy sin dormir ni comer por la angustia que estamos viviendo”, manifestó, al describir el difícil momento que atraviesan ella y sus compañeros ante la falta de certezas sobre su futuro.
La modelo también explicó la dimensión personal del problema y recordó los años de esfuerzo que hay detrás del dinero que mantiene en la institución.
“Nueve años de mi sacrificio están en ese banco. Lamento mucho lo que está pasando en mi país, que muchas familias estén tocando puertas para pedir un vaso de agua o un plato de comida. Casi son tres millones de personas que estamos prácticamente sin dinero”, expresó con preocupación.
Aunque la paraguaya aseguró que cuenta con otras fuentes de ingresos y que también tiene una cuenta en otra entidad financiera, reconoció que la mayor parte de sus recursos estaba depositada en Ueno Bank.
Para Riquelme, el problema va más allá de una dificultad económica temporal: representa la incertidumbre sobre el dinero que acumuló durante años de trabajo y planificación.
“Estamos hablando de dinero que representa años de trabajo y planificación. En mi caso, también tengo una inversión y estoy esperando información oficial sobre los próximos pasos”, añadió.
La preocupación también se extiende al ámbito laboral. La periodista indicó que algunos trabajadores están evaluando emprender acciones judiciales ante la incertidumbre sobre su situación y la falta de claridad respecto a lo que sucederá con sus puestos de trabajo.
“Tomamos conocimiento de la situación por medio del Ministerio Público y algunos compañeros recibieron avisos, pero pocos fueron notificados formalmente. Inicialmente nos hablaron de un plazo de 90 días durante el cual debíamos esperar nuevas informaciones”, explicó.
La modelo dejó claro que su preocupación no se limita a sus propios ahorros, sino que también siente el sufrimiento de quienes hoy enfrentan dificultades para sostener a sus familias y no saben cómo será su futuro.
“Hoy mi corazón está con cada uno de mis compañeros y sus familias. Escuchar sus voces quebrarse por la incertidumbre y la preocupación de no saber cómo seguir adelante realmente me destroza el alma”, indicó Larissa.
Conocida mundialmente por su aparición durante el Mundial de Sudáfrica 2010, Larissa Riquelme vuelve a ser noticia, esta vez por una situación personal que refleja el impacto humano de una crisis financiera.
Mientras espera información oficial sobre sus recursos y su futuro laboral, la paraguaya comparte la angustia de miles de ciudadanos que temen perder el acceso al dinero que consiguieron con años de esfuerzo.