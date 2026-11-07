La dura confesión de Larissa Riquelme que deja atónitos a todos: "Estoy sin comer"

La crisis de Ueno Bank generó preocupación entre miles de clientes paraguayos. Según la información difundida sobre el caso, el Banco Central del Paraguay detectó que el índice de solvencia de la entidad, que contaba con aproximadamente 2.9 millones de clientes en un país de 6.1 millones de habitantes, había caído por debajo del mínimo exigido, tras ajustes en sus estados financieros durante un proceso de regularización.