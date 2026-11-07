Horóscopo de hoy, 7 de noviembre, predicciones de cada signo zodiacal

Todo lo que tenga que ver con el dinero estará gafado en este día.
ARIES (21 marzo - 20 abril).La felicidad en los sentimientos personales relacionados con el trabajo se trasladará ahora a los aspectos familiares y sociales, con amplias iniciativas para los viajes, el ocio y la buena vida.
TAURO (21 abril - 20 mayo).En tu afán de conocer nuevas experiencias te acercarás a especialidades alternativas para ponerte en forma, sobre todo si tienes la oportunidad de viajar a lugares exóticos o de culturas diferentes a la tuya.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio).Últimamente has estado sometido a una gran tensión en el trabajo y necesitas tomarte un merecido descanso. Prepara una excursión lo más lejos posible del mundanal ruido, y desconecta lo que puedas de las responsabilidades profesionales.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Serás invitado a un evento familiar en el que descubrirás personas interesantes que te ayudarán a entender cosas de tu entorno más íntimo. Aunque la economía mejora en general, tendrás que hacer malabares si quieres llegar a fin de mes.
LEO (23 julio-22 agosto). Buen momento para dedicarte algo de tiempo a ti mismo, sin que por ello tengas miedo a encontrar algo que no te guste. Mira en tu interior y descubre nuevos intereses, nuevas pasiones que te harán disfrutar mucho en un futuro a medio plazo.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre).Podrías estar sentando las bases de un futuro profesional estable, y deberás dar todo de ti en este empeño, comprobar que cuentas con las bazas necesarias para el triunfo, y si no es así prepararte con nuevos conocimientos hasta perfeccionar tus tareas.
LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).Los pequeños detalles pueden llegar a ser los más importantes. Estarás empeñado en demostrar a lo grande tus sentimientos; una necesidad de ostentación que, sin embargo, no será reconocida por los demás.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre).Estarás a la espera de noticias sobre un asunto relacionado con tu futuro profesional; no pierdas los nervios ya que las cosas te empiezan a ir muy bien. En lo sentimental, acudirás a la serenidad que te transmite tu relación de pareja.
SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre). Las tensiones acumuladas en los últimos días producirán en ti un desgaste nervioso que pueden repercutir en tu forma física. Los planes para hoy pueden verse alterados por ello, aunque te vendrá bien dar largos paseos.
CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).Presta más atención y sobre todo sé respetuoso con las personas que tienes más cerca, porque alguien que te quiere de forma sincera y desinteresada puede estar al límite de su aguante, y te lamentarás cuando esté fuera de tu vida.
ACUARIO (22 enero – 21 febrero).Tu sentido de la diplomacia y el equilibro te será hoy muy útil. Te verás involucrado en un problema que, aunque en principio te es ajeno, puede repercutir en tu vida directamente. Todo lo que tenga que ver con el dinero estará gafado en este día.
PISCIS (22 febrero – 20 marzo).Si estás pensando en replantearte cuestiones de pareja, es el día apropiado. Es el mejor momento para una charla tranquila que te puede llevar a un mejor entendimiento. Lo más recomendable, una buena cena en un lugar agradable.