  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Farándula

Horóscopo de hoy, 7 de noviembre, predicciones de cada signo zodiacal

Descubre gratis qué le espera en salud, amor y dinero a cada uno de los signos

  • Actualizado: 07 de noviembre de 2026 a las 00:00 -
  • Agencia EFE
Horóscopo de hoy, 7 de noviembre, predicciones de cada signo zodiacal
1 de 13
Leer el artículo

Todo lo que tenga que ver con el dinero estará gafado en este día.

 Fotos Shutterstock
Horóscopo de hoy, 7 de noviembre, predicciones de cada signo zodiacal
2 de 13
Leer el artículo

ARIES (21 marzo - 20 abril).La felicidad en los sentimientos personales relacionados con el trabajo se trasladará ahora a los aspectos familiares y sociales, con amplias iniciativas para los viajes, el ocio y la buena vida.

Horóscopo de hoy, 7 de noviembre, predicciones de cada signo zodiacal
3 de 13
Leer el artículo

TAURO (21 abril - 20 mayo).En tu afán de conocer nuevas experiencias te acercarás a especialidades alternativas para ponerte en forma, sobre todo si tienes la oportunidad de viajar a lugares exóticos o de culturas diferentes a la tuya.

Horóscopo de hoy, 7 de noviembre, predicciones de cada signo zodiacal
4 de 13
Leer el artículo

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio).Últimamente has estado sometido a una gran tensión en el trabajo y necesitas tomarte un merecido descanso. Prepara una excursión lo más lejos posible del mundanal ruido, y desconecta lo que puedas de las responsabilidades profesionales.

Horóscopo de hoy, 7 de noviembre, predicciones de cada signo zodiacal
5 de 13
Leer el artículo

CÁNCER (22 junio - 22 julio). Serás invitado a un evento familiar en el que descubrirás personas interesantes que te ayudarán a entender cosas de tu entorno más íntimo. Aunque la economía mejora en general, tendrás que hacer malabares si quieres llegar a fin de mes.

Horóscopo de hoy, 7 de noviembre, predicciones de cada signo zodiacal
6 de 13
Leer el artículo

LEO (23 julio-22 agosto). Buen momento para dedicarte algo de tiempo a ti mismo, sin que por ello tengas miedo a encontrar algo que no te guste. Mira en tu interior y descubre nuevos intereses, nuevas pasiones que te harán disfrutar mucho en un futuro a medio plazo.

Horóscopo de hoy, 7 de noviembre, predicciones de cada signo zodiacal
7 de 13
Leer el artículo

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre).Podrías estar sentando las bases de un futuro profesional estable, y deberás dar todo de ti en este empeño, comprobar que cuentas con las bazas necesarias para el triunfo, y si no es así prepararte con nuevos conocimientos hasta perfeccionar tus tareas.

 cinthya ortiz
Horóscopo de hoy, 7 de noviembre, predicciones de cada signo zodiacal
8 de 13
Leer el artículo

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).Los pequeños detalles pueden llegar a ser los más importantes. Estarás empeñado en demostrar a lo grande tus sentimientos; una necesidad de ostentación que, sin embargo, no será reconocida por los demás.

cinthya ortiz
Horóscopo de hoy, 7 de noviembre, predicciones de cada signo zodiacal
9 de 13
Leer el artículo

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre).Estarás a la espera de noticias sobre un asunto relacionado con tu futuro profesional; no pierdas los nervios ya que las cosas te empiezan a ir muy bien. En lo sentimental, acudirás a la serenidad que te transmite tu relación de pareja.

cinthya ortiz
Horóscopo de hoy, 7 de noviembre, predicciones de cada signo zodiacal
10 de 13
Leer el artículo

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre). Las tensiones acumuladas en los últimos días producirán en ti un desgaste nervioso que pueden repercutir en tu forma física. Los planes para hoy pueden verse alterados por ello, aunque te vendrá bien dar largos paseos.

cinthya ortiz
Horóscopo de hoy, 7 de noviembre, predicciones de cada signo zodiacal
11 de 13
Leer el artículo

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).Presta más atención y sobre todo sé respetuoso con las personas que tienes más cerca, porque alguien que te quiere de forma sincera y desinteresada puede estar al límite de su aguante, y te lamentarás cuando esté fuera de tu vida.

cinthya ortiz
Horóscopo de hoy, 7 de noviembre, predicciones de cada signo zodiacal
12 de 13
Leer el artículo

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).Tu sentido de la diplomacia y el equilibro te será hoy muy útil. Te verás involucrado en un problema que, aunque en principio te es ajeno, puede repercutir en tu vida directamente. Todo lo que tenga que ver con el dinero estará gafado en este día.

cinthya ortiz
Horóscopo de hoy, 7 de noviembre, predicciones de cada signo zodiacal
13 de 13
Leer el artículo

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).Si estás pensando en replantearte cuestiones de pareja, es el día apropiado. Es el mejor momento para una charla tranquila que te puede llevar a un mejor entendimiento. Lo más recomendable, una buena cena en un lugar agradable.

 cinthya ortiz
Cargar más fotos