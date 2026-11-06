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Gabriela Muñoz, amiga de Gustavo Petro, rompe el silencio por video con Deicy Jiménez

Gabriela Muñoz reaccionó al video difundido por Deicy Jiménez junto a Gustavo Petro y cuestionó los señalamientos y la exposición mediática del caso

  • Actualizado: 06 de noviembre de 2026 a las 20:21 -
  • Bladimir Ocon
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Gabriela Muñoz reaccionó al video de Gustavo Petro con Deicy Jiménez y cuestionó que las denuncias relacionadas con el exmandatario colombiano se conviertan en un espectáculo mediático.
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Las declaraciones de Gabriela Muñoz surgieron después de que Deicy Jiménez hiciera públicas sus denuncias sobre una presunta red de mujeres que habría recibido beneficios y contratos estatales a cambio de favores sexuales durante la administración de Petro.
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El caso tomó mayor relevancia luego de que Jiménez entregara su versión a la revista Semana y difundiera imágenes que, según ella, respaldan la relación que mantuvo con el entonces presidente.
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Gabriela Muñoz fue una de las primeras en reaccionar. A través de un mensaje, cuestionó que un asunto que considera delicado termine convertido en un espectáculo mediático y pidió que las denuncias sean examinadas por las autoridades competentes.
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"Todas las personas tienen derecho a denunciar", expresó Muñoz, quien también señaló que los videos de dos adultos demostrando afecto no constituyen, por sí solos, prueba de un delito.
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Gabriela Muñoz sostuvo que, si existe una denuncia ante la Fiscalía, corresponde a las instituciones judiciales valorar las pruebas y garantizar el debido proceso, en lugar de trasladar el debate a las redes sociales.
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También advirtió que la exposición mediática puede afectar derechos fundamentales y comprometer la integridad de una investigación.

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En su pronunciamiento, pidió que Colombia centre su atención en los problemas legislativos, económicos y sociales que afectan a la población.
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El nombre de Muñoz ya había aparecido en controversias relacionadas con la Aeronáutica Civil. La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, aseguró que la joven habría manejado a su antojo asuntos de contratación en esa institución.
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Según una investigación publicada por Semana, la controversia también alcanzó a familiares de Muñoz, luego de conocerse que su hermano y otros parientes habrían sido vinculados a la Aeronáutica Civil en medio de cuestionamientos por presunto nepotismo.
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El entonces director de la Aerocivil, el general en retiro José Henry Pinto, confirmó que los hermanos fueron vinculados el 30 de mayo de 2025 y explicó que conocía la cercanía de la madre de Gabriela con Petro.
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Liliana de las Mercedes Olaya, madre de Gabriela Muñoz, reconoció que intervino para que sus hijos y sobrinos ingresaran a esa entidad.

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La publicación también señaló que Olaya había trabajado en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), donde llegó a ocupar la coordinación de análisis de la Dirección de Contrainteligencia.

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Según testimonios recogidos por el medio colombiano, habría mantenido una relación cercana con el entonces mandatario.
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Deicy Jiménez, la mujer había contactado a Vicky Dávila, presidenta de Semana, para contar detalles de su presunta relación con Petro y denunciar la existencia de una red de aproximadamente 40 mujeres que, según su versión, habría estado al servicio del entonces jefe de Estado.
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Estas declaraciones constituyen señalamientos que deberán ser esclarecidos por las autoridades.
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Jiménez afirmó que algunas mujeres recibían contratos con entidades estatales a cambio de favores sexuales y que a ella le habrían solicitado trasladar drogas para el exmandatario.

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La denunciante también aseguró que decidió hablar después de guardar silencio por temor a su seguridad.

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En su entrevista manifestó que estaba dispuesta a entregar información sobre presuntos abusos de poder, corrupción y manipulación de mujeres durante el gobierno anterior.
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Tras la publicación de sus declaraciones y del video en el que aparece besándose con Petro, Jiménez acudió a la Corte Suprema de Justicia para ratificar su versión y entregar su teléfono celular como elemento de prueba.

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También compareció ante la Fiscalía en calidad de testigo y aportó información relacionada con sus denuncias.
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La controversia continúa generando reacciones en Colombia, mientras las autoridades judiciales avanzan en la recepción de testimonios y elementos probatorios.

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Tanto las declaraciones de Jiménez como los señalamientos relacionados con el entorno del exmandatario deberán ser examinados por las instituciones competentes.
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