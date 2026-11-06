Gabriela Muñoz, amiga de Gustavo Petro, rompe el silencio por video con Deicy Jiménez

Gabriela Muñoz reaccionó al video de Gustavo Petro con Deicy Jiménez y cuestionó que las denuncias relacionadas con el exmandatario colombiano se conviertan en un espectáculo mediático.
Las declaraciones de Gabriela Muñoz surgieron después de que Deicy Jiménez hiciera públicas sus denuncias sobre una presunta red de mujeres que habría recibido beneficios y contratos estatales a cambio de favores sexuales durante la administración de Petro.
El caso tomó mayor relevancia luego de que Jiménez entregara su versión a la revista Semana y difundiera imágenes que, según ella, respaldan la relación que mantuvo con el entonces presidente.
Gabriela Muñoz fue una de las primeras en reaccionar. A través de un mensaje, cuestionó que un asunto que considera delicado termine convertido en un espectáculo mediático y pidió que las denuncias sean examinadas por las autoridades competentes.
"Todas las personas tienen derecho a denunciar", expresó Muñoz, quien también señaló que los videos de dos adultos demostrando afecto no constituyen, por sí solos, prueba de un delito.
Gabriela Muñoz sostuvo que, si existe una denuncia ante la Fiscalía, corresponde a las instituciones judiciales valorar las pruebas y garantizar el debido proceso, en lugar de trasladar el debate a las redes sociales.
También advirtió que la exposición mediática puede afectar derechos fundamentales y comprometer la integridad de una investigación.
En su pronunciamiento, pidió que Colombia centre su atención en los problemas legislativos, económicos y sociales que afectan a la población.
El nombre de Muñoz ya había aparecido en controversias relacionadas con la Aeronáutica Civil. La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, aseguró que la joven habría manejado a su antojo asuntos de contratación en esa institución.
Según una investigación publicada por Semana, la controversia también alcanzó a familiares de Muñoz, luego de conocerse que su hermano y otros parientes habrían sido vinculados a la Aeronáutica Civil en medio de cuestionamientos por presunto nepotismo.
El entonces director de la Aerocivil, el general en retiro José Henry Pinto, confirmó que los hermanos fueron vinculados el 30 de mayo de 2025 y explicó que conocía la cercanía de la madre de Gabriela con Petro.
Liliana de las Mercedes Olaya, madre de Gabriela Muñoz, reconoció que intervino para que sus hijos y sobrinos ingresaran a esa entidad.
La publicación también señaló que Olaya había trabajado en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), donde llegó a ocupar la coordinación de análisis de la Dirección de Contrainteligencia.
Según testimonios recogidos por el medio colombiano, habría mantenido una relación cercana con el entonces mandatario.
Deicy Jiménez, la mujer había contactado a Vicky Dávila, presidenta de Semana, para contar detalles de su presunta relación con Petro y denunciar la existencia de una red de aproximadamente 40 mujeres que, según su versión, habría estado al servicio del entonces jefe de Estado.
Estas declaraciones constituyen señalamientos que deberán ser esclarecidos por las autoridades.
Jiménez afirmó que algunas mujeres recibían contratos con entidades estatales a cambio de favores sexuales y que a ella le habrían solicitado trasladar drogas para el exmandatario.
La denunciante también aseguró que decidió hablar después de guardar silencio por temor a su seguridad.
En su entrevista manifestó que estaba dispuesta a entregar información sobre presuntos abusos de poder, corrupción y manipulación de mujeres durante el gobierno anterior.
Tras la publicación de sus declaraciones y del video en el que aparece besándose con Petro, Jiménez acudió a la Corte Suprema de Justicia para ratificar su versión y entregar su teléfono celular como elemento de prueba.
También compareció ante la Fiscalía en calidad de testigo y aportó información relacionada con sus denuncias.
La controversia continúa generando reacciones en Colombia, mientras las autoridades judiciales avanzan en la recepción de testimonios y elementos probatorios.
Tanto las declaraciones de Jiménez como los señalamientos relacionados con el entorno del exmandatario deberán ser examinados por las instituciones competentes.