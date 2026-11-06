"Quisiera haberla ayudado": el desgarrador lamento del padre de la piloto Nathalia

La muerte de Nathalia Filgueiras, la joven piloto que perdió la vida en un accidente aéreo en Florida, Estados Unidos, ha dejado un profundo dolor en su familia. Su padre, Allan Filgueiras, recordó el talento de su hija y expresó el deseo de haber podido acompañarla durante sus últimos momentos.
Durante una conferencia de prensa realizada este viernes, Allan habló sobre la trayectoria de Nathalia y la pasión que sentía por la aviación. Visiblemente afectado, no pudo contener la tristeza al recordar a la joven.
"Era talentosa, muy talentosa", manifestó al referirse a las habilidades que su hija desarrolló desde temprana edad y al esfuerzo que realizó para abrirse camino en el mundo de la aviación.
En medio de sus declaraciones, el padre expresó uno de los pensamientos que según él lo atormentan desde la tragedia: "Quisiera estar con ella... quisiera poder haber estado con ella en el avión para ayudarla".
Las declaraciones también se produjeron en medio de comentarios y cuestionamientos en redes sociales sobre la participación de Nathalia como copiloto, debido a su corta edad. Ante estas reacciones, su familia pidió que se tome en cuenta la preparación y las capacidades que demostró durante su formación.
El abogado de la familia Filgueiras, Stuart Z. Grossman, defendió la trayectoria profesional de la joven y explicó que su experiencia respaldaba las responsabilidades que desempeñaba en la aeronave.
El representante legal también destacó que Nathalia era una persona excepcional y que su fallecimiento representa una pérdida importante para el sector aeronáutico. "Era alguien muy especial y esta es una pérdida para la aviación", agregó.
La pasión de Nathalia por volar comenzó cuando todavía era una niña, etapa en la que compartió con su padre sus primeras experiencias relacionadas con el manejo de aeronaves. Esa cercanía contribuyó a que desarrollara las habilidades necesarias para convertirse en piloto.
A los 17 años, Nathalia obtuvo su licencia de piloto, un logro que alcanzó mientras cursaba el último año de secundaria. De acuerdo con una entrevista concedida a CBS News en 2023, consiguió su certificación aeronáutica incluso antes de obtener su licencia para conducir automóviles.
El padre también confesó que escuchar las grabaciones de las comunicaciones de su hija durante el vuelo le provoca sentimientos encontrados. Aunque le resulta doloroso revivir sus últimos momentos, aseguró que siente orgullo al escucharla cumplir con sus funciones y seguir las indicaciones correspondientes.
La tragedia ocurrió el pasado 1 de noviembre y dejó nueve personas fallecidas. Además de Nathalia, murieron el piloto Jeff Gregory y los siete pasajeros que viajaban en el avión: Adam Robinson; Helen Sharp; sus dos hijos pequeños, Emma, de cuatro años, y Charlie, de dos; así como la colombiana Anita María Cetina, quien trabajaba como niñera de los menores. También perdieron la vida Rachel Reed y Rowan Fehr, amigos de la familia Robinson y Sharp.
Por su parte, Grossman aclaró que la contratación de representación legal por parte de Allan no significa que la familia tenga previsto presentar una demanda contra alguna compañía. Explicó que la intención es contar con asesoría para responder adecuadamente a cualquier información que surja durante las investigaciones.
El abogado también agradeció a la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) por el despliegue de investigadores en Palm Beach para esclarecer las circunstancias del siniestro. La institución continúa recopilando evidencias en el lugar donde cayó la aeronave.
En sus últimas actualizaciones, la NTSB informó que los trabajos de recuperación continúan en el cráter provocado por el impacto del Learjet, donde fue localizada una parte de uno de los motores.
Asimismo, se han encontrado fragmentos del avión a varios kilómetros del sitio del accidente, incluso sobre los techos de viviendas y establecimientos comerciales cercanos a South Military Trail. Mientras avanzan las diligencias para determinar qué provocó la caída de la aeronave, la familia de Nathalia enfrenta el duelo por su pérdida.