"Quisiera haberla ayudado": el desgarrador lamento del padre de la piloto Nathalia

La tragedia ocurrió el pasado 1 de noviembre y dejó nueve personas fallecidas. Además de Nathalia, murieron el piloto Jeff Gregory y los siete pasajeros que viajaban en el avión: Adam Robinson; Helen Sharp; sus dos hijos pequeños, Emma, de cuatro años, y Charlie, de dos; así como la colombiana Anita María Cetina, quien trabajaba como niñera de los menores. También perdieron la vida Rachel Reed y Rowan Fehr, amigos de la familia Robinson y Sharp.