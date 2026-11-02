La historia detrás de Nathalia, la joven copiloto que murió junto a otras ocho personas en Florida

Nathalia Gadelha Filgueiras, de 20 años, había convertido su pasión por la aviación en una carrera profesional. La joven estadounidense de raíces brasileñas obtuvo su licencia de piloto a los 17 años y se desempeñaba como copiloto del Learjet 60 que se estrelló el domingo en el condado de Palm Beach, Florida, una tragedia que cobró la vida de sus nueve ocupantes.
La noticia de su fallecimiento fue confirmada este lunes por sus familiares a medios locales, que destacaron la trayectoria de una joven que desde temprana edad mostró interés por la aviación y decidió abrirse camino en un mundo profesional que se convirtió en su mayor pasión.
Nacida en Estados Unidos e hija de una familia brasileña radicada en Florida, Nathalia comenzó a construir su carrera cuando todavía cursaba el bachillerato. Su historia llamó la atención en 2023, cuando el canal local CBS12 la entrevistó tras conseguir su licencia de aviación a los 17 años.
Uno de los aspectos que más destacaron de su trayectoria fue que obtuvo su licencia de piloto incluso antes de conseguir su permiso para conducir automóviles. Para entonces, ya había acumulado 88 horas de vuelo, una experiencia que reflejaba su dedicación a la formación aeronáutica desde muy joven.
Su meta era trabajar en la aviación comercial, un objetivo que logró alcanzar antes de cumplir los 21 años. Según contó su madre, Camila, al diario New York Post, Nathalia llevaba nueve meses trabajando como piloto comercial y estaba próxima a celebrar su cumpleaños en enero.
Detrás de su carrera había una familia que la acompañaba con orgullo, aunque también con el temor que implica una profesión en la que la seguridad depende de múltiples factores. Su madre recordó que conocía los riesgos de la aviación, pero no quería convertirse en un obstáculo para que su hija persiguiera aquello que tanto deseaba.
"Quería que viviese su sueño, pero sabía que su sueño me la arrebataría", expresó Camila al New York Post. La mujer también manifestó que siempre tuvo el presentimiento de que un avión podría quitarle a su hija, aunque se sentía profundamente orgullosa de verla cumplir sus metas profesionales.
"Sabía que un avión me la iba a quitar. Siempre lo supe, pero estaba muy orgullosa de ella. Sé que estaba viviendo su sueño", añadió su madre, en palabras que reflejan el dolor de una familia que perdió a una joven que apenas comenzaba su vida adulta.
El accidente ocurrió alrededor de las 12:50 del mediodía, hora local, del domingo, en una zona residencial cercana al barrio de Cresthaven, en el condado de Palm Beach. El Learjet 60 había despegado del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Austin, Texas, y se dirigía al Aeropuerto de North Eleuthera, en las Bahamas.
Antes del impacto, una piloto se comunicó por radio con los controladores del tráfico aéreo y reportó condiciones meteorológicas adversas, entre ellas lluvia, hielo ligero y turbulencia moderada. Los audios de las comunicaciones, difundidos después del siniestro y citados por el New York Times, aportaron información sobre las condiciones que enfrentaba la aeronave antes de estrellarse.
Imágenes difundidas en redes sociales mostraron la magnitud del impacto: el avión cayó en tierra y se convirtió en una enorme bola de fuego, dejando un cráter en el pavimento. Las circunstancias exactas del accidente y los factores que contribuyeron a la tragedia quedaron bajo investigación de las autoridades estadounidenses.
La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) programó una rueda de prensa para informar sobre las primeras diligencias del caso. Mientras avanzaban las investigaciones, las autoridades todavía no habían divulgado todos los detalles del siniestro ni las identidades de las otras ocho personas que murieron junto a Nathalia.
A sus 20 años, la joven había conseguido dar pasos importantes en una carrera que comenzó a construir durante la adolescencia. Su historia quedó marcada por la pasión por volar, el orgullo de una familia brasileña establecida en Florida y el dolor de una madre que vio a su hija cumplir el sueño que tanto había perseguido, pero cuya vida terminó en una tragedia aérea.