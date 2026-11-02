Varias zonas de Honduras estarán sin energía eléctrica este martes 3 de noviembre

Por otra parte, varios municipios de Santa Bárbara tendrán interrupciones del servicio de energía eléctrica en un horario de 8:30 a. m. a 2:30 p. m., las zonas afectadas son: el casco urbano del municipio de Macuelizo y las aldeas Las Varas, Sabaneta, La Cunta y caseríos cercanos. Asimismo, en el municipio de Nueva Frontera estarán afectados el casco urbano y las aldeas San José de Tarros, El Oro y zonas aledañas.