Varias zonas de Honduras estarán sin energía eléctrica este martes 3 de noviembre

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informó cuáles serán los sectores de Honduras que estarán sin servicio de energía eléctrica este martes 3 de noviembre de 2026.
La estatal eléctrica detalló que los cortes programados responden a trabajos de mantenimiento en distintos circuitos, por lo que varias zonas del territorio nacional tendrán interrupciones en el servicio.
En algunos sectores, la interrupción del servicio de energía eléctrica se extenderá por al menos ocho horas, según el aviso publicado por la Enee en sus redes sociales.
Entre las zonas afectadas figuran comunidades de los departamentos de Cortés, Francisco Morazán, Santa Bárbara, Yoro, Olancho y El Paraíso.
Ante los cortes programados, se recomienda a la población adoptar las medidas de precaución necesarias para evitar inconvenientes durante la suspensión del servicio eléctrico.
De acuerdo con el aviso oficial, los sectores que se verán afectados son los siguientes:
En Choloma, Cortés, la interrupción del servicio de energía eléctrica está programada en un horario de 8:45 a. m. a 2:45 p. m. Entre los sectores afectados figuran, la colonia Las Colinas #2, residencial Cerro Verde y residencial Lomas de las Cascadas, en sus etapas I, II y V.
En El Progreso, Yoro, los cortes de energía eléctrica están programados en un horario de 9:00 a. m. a 3:00 p. m., los sectores afectados son: la colonia 6 de Julio, parte oeste de la colonia Kennedy, residencial Andalucía, EMSULA, residencial Villas Belinda, residencial Quintas del Sol, residencial Montecarlo, residencial La Granja, colonia Rubí, Camalote Arriba, Camalote Abajo, aldea El Centenario, aldea El Naranjo, residencial La Orquídea, colonia Alemania, ZIP Porvenir y zonas aledañas.
Por otra parte, en El Tizatillo, Francisco Morazán, la interrupción del servicio de energía está programada en un horario de 8:10 a. m. a 4:10 p. m., los sectores afectados son: la aldea Germania, residencial San Sebastián, aldea Santa Rosa, col. Cruz Roja, col. Santa Rosa, col. Folgar, col. Reynel Fúnez, res. El Manantial y zonas aledañas.
En la aldea Nuevo Progreso, Olancho, la interrupción del servicio está programado en un horario de 8:15 a. m. a 3:15 p. m., entre las zonas afectadas figuran, el aeropuerto Aguacate, aldea El Aguacate, La Sosa, El Coyote, Nuevo Progreso, col. Agrícola, aldea La Unión Talgua, Siguate, Río Tinto, Pataste, Chicaltepe, Agua Blanca, Terrerito, La Colonia, Pisijire, Las Marías, el cerro Culmí, municipio de Culmí y todas sus aldeas vecinas.
También en Danlí, El Paraíso, se registrará una interrupción del servicio eléctrico en un horario de 8:15 a. m. a 3:15 p. m., los sectores afectados son: la colonia Los Arcos, colonia La Cañada, pilas de filtración de aguas de Danlí, barrio Oriental, colonia Quiscamonte, Banadesa, Despensa Familiar, Universidad Politécnica, cooperativa APAGUIZ, almacenes El Marchante, Coffee Road y zonas aledañas.
Asimismo, en varios municipios de Francisco Morazán se registrarán cortes de energía eléctrica en un horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., entre las zonas afectadas figuran, San Juancito, San Juan de Flores, El Naranjal, Miravalle, El Hato, Las Mesas, Coyolito, ingenio azucarero 3 Valles, Villa de San Francisco, Cantarranas, Tipistepe, San Juan de Flores, Cerro Bonito, Chandala, La Labranza, Sabaneta, aldea La Masa, aldea Coyolito y zonas aledañas.
Por otra parte, varios municipios de Santa Bárbara tendrán interrupciones del servicio de energía eléctrica en un horario de 8:30 a. m. a 2:30 p. m., las zonas afectadas son: el casco urbano del municipio de Macuelizo y las aldeas Las Varas, Sabaneta, La Cunta y caseríos cercanos. Asimismo, en el municipio de Nueva Frontera estarán afectados el casco urbano y las aldeas San José de Tarros, El Oro y zonas aledañas.