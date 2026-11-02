“Sabía que un avión me la iba a quitar”: madre de joven piloto muerta en Florida

Camila Filgueiras, madre de Nathalia Gadelha, la joven copiloto del avión Learjet 60 que se estrelló el domingo en el condado de Palm Beach, Florida, relató cómo se hizo realidad su mayor pesadilla tras perder a su hija en el accidente aéreo que también cobró la vida de otras ocho personas.
En declaraciones al diario New York Post, Camila relató el profundo dolor que enfrenta tras perder a su hija, una joven de 20 años que había encontrado en la aviación su mayor pasión y que estaba comenzando a consolidar su carrera profesional.
“Quería que viviese su sueño, pero sabía que su sueño me la arrebataría”, expresó la madre, al recordar que, aunque temía los riesgos de la profesión, nunca quiso impedirle perseguir sus aspiraciones.
La joven era estadounidense de origen brasileño y desde adolescente mostró una fuerte inclinación por la aviación. Su determinación la llevó a obtener su licencia de piloto cuando apenas tenía 17 años.
En 2023, el canal local CBS12 la entrevistó después de conseguir esa certificación. Para entonces, Nathalia ya había acumulado 88 horas de vuelo, pese a que todavía cursaba el bachillerato.
Su historia también destacaba por la temprana edad en la que comenzó a abrirse camino en el mundo aeronáutico. Obtuvo su licencia de aviación incluso antes de conseguir el permiso para conducir automóviles.
Con el paso de los años, consiguió acercarse a la meta que había perseguido desde adolescente. Según contó su madre al New York Post, llevaba nueve meses trabajando como piloto comercial y estaba próxima a cumplir 21 años en enero.
Camila aseguró que sentía un profundo orgullo por los logros de su hija, aunque reconoció que siempre tuvo miedo de que la aviación terminara arrebatándosela. “Sé que estaba viviendo su sueño”, manifestó.
El accidente ocurrió alrededor de las 12:50 del mediodía del domingo, hora local, en una zona residencial cercana al barrio de Cresthaven, en Palm Beach. La aeronave había despegado de Austin, Texas, y tenía como destino el aeropuerto de North Eleuthera, en las Bahamas.
Antes del impacto, una piloto se comunicó con los controladores aéreos e informó sobre condiciones meteorológicas adversas, entre ellas lluvia, hielo ligero y turbulencia moderada. Estas comunicaciones fueron difundidas posteriormente y forman parte de la información conocida sobre el siniestro.
Las imágenes compartidas en redes sociales mostraron el momento posterior al impacto, cuando la aeronave quedó envuelta en una enorme bola de fuego y dejó un cráter en el pavimento. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) inició las investigaciones para determinar las causas del accidente.
Mientras las autoridades trabajan para esclarecer lo ocurrido, Camila enfrenta la pérdida de una hija que había logrado convertir su pasión en profesión.
Nathalia Gadelha Filgueiras demostraba su amor por los aviones en sus redes sociales.
Fotografía en vida de Nathalia Gadelha Filgueiras.