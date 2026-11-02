Olimpia y Motagua sufren duro mazazo de Concacaf tras eliminación en la Copa Centroamericana

Olimpia y Motagua fracasaron en la Copa Centroamericana 2026 y sufrieron duro golpe en el ranking de clubes del área, según última actualización de la Concacaf. ¡Hay nuevo líder!
15. CD LA Firpo (El Salvador) - El equipo salvadoreño no se movió del puesto 67, pero perdió seis puntos y ahora cuenta con 1,076 unidades.
14. Sporting FC (Costa Rica) - El equipo costarricense obtuvo cinco puntos y subió hasta la posición 65 del ranking, alcanzando las 1,089 unidades.
13. Deportivo Mixco (Guatemala) - El club chapín sigue en el puesto 63, aunque perdió tres puntos y ahora registra 1,091 unidades.
12. Club Xelajú (Guatemala) - Los Chivos perdieron una posición pese a sumar un punto, ubicándose en el puesto 62 con 1,098 unidades.
11. Antigua GFC (Guatemala) - Los Panzas Verdes tuvieron un avance positivo al sumar cinco puntos y escalar hasta la posición 61, con 1,100 unidades.
10. Real España (Honduras) - La Máquina Aurinegra permaneció en el puesto 59 del ranking de clubes de la Concacaf, sin ganar ni perder puntos, con 1,109 unidades.
9. Marathón (Honduras) - El Monstruo Verde conservó la posición 58 del ranking de clubes de la Concacaf sin registrar movimientos en su puntuación, manteniéndose con 1,110 unidades.
8. Motagua (Honduras) - El Ciclón Azul perdió cinco puntos tras la eliminación en semifinales de la Copa Centroamericana y descendió hasta el puesto 57, con un total de 1,122 unidades.
7. CD Plaza Amador (Panamá) - El Equipo del Pueblo subió hasta la posición 52 del ranking de clubes de Concacaf tras sumar dos puntos, alcanzando un total de 1,129 unidades.
6. CSD Municipal (Guatemala) - Los Rojos perdieron dos puntos y cayó al puesto 49 del ranking de clubes de la Concacaf, donde ahora registra 1,135 unidades.
5. CS Herediano (Costa Rica) - El Team bajó hasta el puesto 48 del ranking de clubes de la Concacaf después de perder un punto, quedándose con 1,136 unidades.
4. Deportivo Saprissa (Costa Rica) - El Monstruo Morado se mantuvo en la posición 44 del ranking de clubes de la Concacaf, aunque sumó seis puntos y llegó a las 1,146 unidades.
3. CS Cartaginés (Costa Rica) - El equipo brumoso, que clasificó a la final de la Copa Centroamericana 2026 tras eliminar al Olimpia, fue uno de los clubes que más puntos ganó, sumando 13 unidades para escalar al puesto 43 del ranking de Concacaf y alcanzar los 1,148 puntos.
2. Olimpia (Honduras) - El Viejo León, eliminado en semifinales de la Copa Centroamericana 2026, perdió el primer lugar del ranking de la Concacaf tras caer al puesto 32 y perder nueve puntos, quedándose con 1,170 unidades. Su fracaso copero le pasó factura.
1. Liga Deportiva Alajuelense (Costa Rica) - Los Manudos recuperaron el liderato del ranking de clubes del área de Centroamérica al subir al puesto 28 del ranking, sumando nueve puntos para alcanzar las 1,174 unidades, tras clasificar a la final eliminando al Motagua.