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Entre flores, coronas y nostalgia, hondureños recuerdan a sus seres queridos en el Día de los Difuntos

Cientos de hondureños visitaron los cementerios este 2 de noviembre para recordar a sus seres queridos en medio de cifras alarmantes de homicidios y accidentes

  • Actualizado: 02 de noviembre de 2026 a las 12:40 -
  • Aneth Flores
Entre flores, coronas y nostalgia, hondureños recuerdan a sus seres queridos en el Día de los Difuntos
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Con coronas, arreglos florales y mucha nostalgia, cientos de hondureños llegaron este lunes 2 de noviembre a los cementerios del país para conmemorar el Día de los Difuntos, una fecha dedicada a recordar y honrar la memoria de familiares y amigos que han fallecido.

 Foto: Moisés Valenzuela / LA PRENSA
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Desde tempranas horas, los camposantos comenzaron a recibir a personas que acudieron a limpiar y adornar las tumbas, colocar flores, encender velas y dedicar unos minutos a quienes ya no están. Para muchos, la visita representa una tradición familiar que se mantiene viva con el paso de los años.

 Foto: José Romero / LA PRENSA
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En medio del movimiento de visitantes, las flores de distintos colores y las coronas se convirtieron en parte del paisaje de los cementerios. Algunos llegaron acompañados de sus hijos y otros acudieron en silencio, llevando consigo recuerdos, fotografías y oraciones.

 Foto: Moisés Valenzuela / LA PRENSA
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El ambiente estuvo rodeado por una mezcla de nostalgia, tristeza y cariño. Mientras unos compartían anécdotas sobre sus seres queridos, otros no pudieron evitar las lágrimas al recordar a quienes partieron y dejaron un vacío en sus hogares.

 Foto: José Romero / LA PRENSA
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Sin embargo, esta conmemoración también invita a reflexionar sobre las vidas que se han perdido de manera violenta o en circunstancias que pudieron evitarse. En Honduras, las cifras de muertes continúan reflejando una realidad que golpea a cientos de familias.

 Foto: Moisés Valenzuela / LA PRENSA
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Entre el 1 de enero y el 27 de octubre de 2026, la Policía Nacional contabilizó 2,120 homicidios en el territorio hondureño. Detrás de cada caso hay una historia interrumpida y familiares que enfrentan el dolor de una pérdida, muchas veces acompañada por la exigencia de justicia.

 Foto: Moisés Valenzuela / LA PRENSA
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A estas cifras se suman las muertes registradas en las carreteras del país. Entre enero y mediados de octubre de este año, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) reportó 1,599 fallecidos en accidentes de tránsito.

 Foto: Moisés Valenzuela / LA PRENSA
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Cada uno de estos fallecimientos representa una familia que tuvo que despedir inesperadamente a un padre, una madre, un hijo, un hermano o una pareja. Para quienes atraviesan ese duelo, el 2 de noviembre también se convierte en una oportunidad para recordar y mantener presente la memoria de sus seres queridos.

 Foto: Moisés Valenzuela / LA PRENSA
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La fecha también pone sobre la mesa a las personas que pierden la vida mientras esperan atención médica en hospitales que enfrentan dificultades por la falta de medicamentos, insumos y respuestas oportunas.

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Médicos y pacientes han denunciado las deficiencias del sistema sanitario, una crisis que mantiene en riesgo a miles de hondureños y que representa una preocupación para las familias que buscan atención para sus seres queridos.

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Así, el Día de los Difuntos trasciende la tradición de visitar los cementerios y colocar flores sobre las tumbas. También se convierte en una jornada para recordar las circunstancias en las que muchas personas perdieron la vida y las dificultades que enfrentan sus familiares.

 Foto: Moisés Valenzuela / LA PRENSA
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El 2 de noviembre siempre será una fecha en la que el dolor de la ausencia se mezcla con el amor y la memoria.

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