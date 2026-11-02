Vendedor de frutas salió a lavar su carro y fue ultimado frente a su hijo en Choluteca

Un vendedor de frutas y verduras fue asesinado a balazos frente a su hijo de cuatro años en el sector de Monjarás, departamento de Choluteca. Su muerte ha causado consternación entre sus familiares y conocidos.
La víctima fue identificada como Wilson Baquedano, quien era reconocido en la zona por dedicarse a la venta de frutas y verduras.
El crimen ocurrió ayer en la carretera que conduce hacia Cedeño, en circunstancias que todavía no han sido esclarecidas.
Baquedano era originario de Monagas, Marcovia, y se había ganado el reconocimiento de los habitantes por su trabajo como emprendedor y comerciante.
Además de su actividad comercial, era aficionado a la música y formaba parte del grupo Los Alacranes del Sur, con el que compartía su talento como cantante.
Tras conocerse su muerte, familiares, amigos y conocidos expresaron su tristeza mediante mensajes publicados en redes sociales.
“Wilson no solo era un hombre trabajador que recorría las calles vendiendo frutas y verduras; también tenía una gran alegría por la vida y el don de la música”, expresaron personas cercanas.
Sus conocidos también recordaron que detrás del comerciante había una persona alegre, con sueños y una pasión por la música, cuya ausencia deja tristeza entre quienes lo conocieron.
Por su parte, las autoridades policiales informaron que, hasta el momento, no se ha logrado identificar ni detener a ningún sospechoso; sin embargo, las investigaciones continúan.
Según detallaron, Baquedano tenía una denuncia previa en su contra por el delito de amenazas, por lo que los agentes investigan si este antecedente podría estar relacionado con el crimen y si el móvil estaría vinculado a posibles enemistades personales. No obstante, aclararon que esta hipótesis aún no ha sido confirmada.