A más de un año de la muerte de la pareja en Tatumbla, familiares alzan la voz tras nuevo giro

El avance de las investigaciones fue recibido con sorpresa por los familiares de Alejandra, quienes durante más de un año han esperado respuestas sobre las circunstancias en que murió la pareja. En entrevista con LA PRENSA, Marezza Figueroa, hermana de la joven, manifestó que desconocían que un policía estaría relacionado con el uso de documentos personales de la víctima.