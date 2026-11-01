Entre aplausos y muestras de cariño: así despidieron a Komanche en El Salvador

Decenas de personas se congregaron en el municipio de San Sebastián, en el departamento de San Vicente, para dar el último adiós al creador de contenido salvadoreño Carlos José Rivera Alfaro, conocido en internet como Komanche, cuyos restos regresaron a El Salvador tras su fallecimiento en México, a los 30 años.
La llegada del féretro generó un ambiente de profunda emotividad entre familiares, amigos y seguidores, quienes se acercaron para acompañar el recorrido y expresar sus condolencias a los seres queridos del popular streamer.
Luego de varias horas de retraso, el cuerpo fue trasladado desde el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero hasta San Sebastián, localidad donde creció y era ampliamente conocido y apreciado por sus vecinos.
A lo largo del recorrido por la calle principal del municipio, numerosas personas salieron de sus hogares para despedirlo entre aplausos, porras y muestras de afecto, convirtiendo el trayecto en un homenaje espontáneo a su trayectoria y legado.
Las escenas captadas durante la jornada reflejaron el impacto que Komanche tuvo tanto en su comunidad como entre sus seguidores en distintas partes de América Latina, quienes expresaron mensajes de tristeza y solidaridad en las redes sociales.
Los restos del creador digital fueron trasladados a una funeraria de la localidad, donde familiares y allegados prepararon las honras fúnebres. En el lugar se podían observar arreglos florales enviados por amigos y personas cercanas al joven salvadoreño.
Antes de permitir el ingreso de más asistentes, la familia pidió permanecer unos momentos a solas junto al féretro, en un acto íntimo de despedida marcado por el dolor de la pérdida.
Komanche logró consolidarse como una de las figuras salvadoreñas más reconocidas en el mundo de la creación de contenido. Acumuló cerca de medio millón de seguidores en YouTube y más de 880,000 en Instagram, plataformas en las que compartía parte de su trabajo y sus proyectos.
El creador de contenido también alcanzó notoriedad internacional por su participación en eventos de streaming en español y por su papel como organizador de los populares Squid Craft Games, una competencia inspirada en la serie «El juego del calamar», que reunió a destacadas figuras de Twitch y YouTube.
Mientras familiares, amigos y admiradores continúan rindiéndole homenaje, el legado de Komanche permanece vivo en la comunidad digital que construyó durante años, así como en las muestras de cariño que acompañaron su regreso a su tierra natal.