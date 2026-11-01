¡Cumplió su sueño! Jennifer Aplicano anuncia que compró su primera casa

Aplicano acompañó las imágenes con un emotivo mensaje en el que reflexionó sobre el esfuerzo y las dificultades que enfrentó para alcanzar esta meta. "Hay sueños que perseguimos durante años... y hay otros que ni siquiera nos atrevemos a soñar porque los sentimos demasiado lejanos. Tener mi propia casa era uno de esos", escribió.