Las pistas clave tras el crimen del ingeniero Porfirio Martínez en Comayagua

Las grabaciones de cámaras de seguridad se han convertido en una de las principales pistas en la investigación del asesinato del ingeniero Porfirio Alexander Martínez Escobar, ocurrido la tarde del viernes en el centro de Comayagua, Honduras.
Las imágenes captaron a los presuntos atacantes durante la huida, según la información proporcionada por las autoridades.
De acuerdo con los reportes, una cámara instalada cerca del establecimiento, donde ocurrió el crimen, grabó a un hombre que vestía una sudadera negra. Las autoridades investigan si se trata del individuo que habría disparado contra el profesional durante el intento de asalto.
En las cámaras también se observó a otro sospechoso vestido con una camiseta roja. Estas características forman parte de los elementos que podrían ayudar a reconstruir los movimientos de los presuntos asaltantes antes y después del ataque.
Tras el monitoreo del Sistema Nacional de Emergencias 911, se habría captado a los sospechosos mientras escapaban del lugar.
La Policía informó que busca a dos personas de complexión alta y robusta. Se deberá determinar si existen otros indicios que permitan esclarecer el asesinato del ingeniero.
Los investigadores deberán contrastar las imágenes con otros indicios y testimonios para establecer quiénes participaron en el ataque y determinar las circunstancias exactas del crimen.
Como parte de las acciones para avanzar en el caso, la institución policial habilitó la línea de emergencia 911 y el número telefónico 3219-4303 para recibir información confidencial que contribuya a localizar a los sospechosos. Las autoridades solicitan la colaboración de la población, especialmente de quienes puedan aportar datos relevantes sobre los individuos.
El crimen ocurrió cuando Martínez Escobar se encontraba en su negocio, hasta donde llegaron sujetos armados con aparentes intenciones de cometer un asalto. Según la información preliminar, el ingeniero habría intentado oponerse al atraco, momento en que uno de los individuos presuntamente abrió fuego contra él.
Las heridas provocadas por los disparos causaron la muerte del profesional. Tras el ataque, los responsables abandonaron el establecimiento y huyeron, mientras las autoridades fueron alertadas sobre lo ocurrido e iniciaron las investigaciones para esclarecer el caso.
La muerte de Martínez Escobar también generó reacciones en el ámbito universitario. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) decretó tres días de duelo institucional, sin suspensión de labores, como muestra de pesar por el fallecimiento de quien formó parte de su comunidad académica.
El profesional egresó de las carreras de Ingeniería Agroindustrial y Técnico en Agroexportación en el Centro Universitario Regional del Centro (CURC). Además de su formación académica, se destacó como deportista universitario, una faceta que también forma parte del reconocimiento expresado tras su muerte.