Karol G se transforma en Emily de "El cadáver de la novia"

Las celebraciones de Halloween dejaron una nueva sorpresa entre los seguidores de Karol G. La cantante colombiana llamó la atención en redes sociales al revelar su transformación en Emily, la protagonista de la película animada "El cadáver de la novia", dirigida por Tim Burton.
El disfraz destacó por los elementos que identifican a Emily: la piel azulada, el maquillaje oscuro alrededor de los ojos y el vestido de novia deteriorado que forma parte de su apariencia. Cada detalle contribuyó a recrear la imagen de la novia cadáver y despertó el interés de sus seguidores.
La intérprete de "Provenza" y "Tusa" compartió varias fotografías de su caracterización, con las que mostró una imagen muy distinta a la que suele lucir en sus presentaciones musicales. Esta vez, apostó por una estética gótica y romántica para recrear a uno de los personajes más reconocidos del cine de fantasía.
La elección también permitió apreciar otra faceta de la artista paisa, quien suele experimentar con atuendos llamativos y propuestas visuales durante sus espectáculos. Su interpretación del personaje se convirtió en uno de los disfraces que generó comentarios durante la noche del 31 de octubre.
Emily es el personaje central de "El cadáver de la novia", película estrenada en 2005 bajo la dirección de Tim Burton. La producción presenta una historia que combina romance, tragedia y fantasía a través de una particular ambientación oscura.
La trama sigue a Víctor, un joven que, mientras practica sus votos matrimoniales, termina accidentalmente comprometido con Emily, una mujer fallecida que regresa del más allá vestida de novia. A partir de ese encuentro, ambos quedan envueltos en una historia que contrasta el mundo de los vivos con el de los muertos.
Con su característico diseño visual, la película se convirtió en una de las producciones animadas más reconocidas de Burton. Emily, con su apariencia fantasmal y su historia de amor marcada por la tragedia, sigue siendo una figura popular entre los admiradores del cineasta y quienes buscan inspiración para sus disfraces de Halloween.
La cantante no es ajena a las caracterizaciones inspiradas en la cultura popular. En 2024, sorprendió al convertirse en Amanda Thripp, una de las estudiantes de la película "Matilda", y compartió la experiencia con su amigo Daiky Gamboa.
En aquella ocasión, Gamboa se caracterizó como Tronchatoro, la estricta directora del colegio en la historia. Juntos recrearon una escena de la producción cinematográfica y publicaron imágenes de sus disfraces, que también despertaron reacciones entre sus seguidores.
Dos años antes, en 2022, Karol G había apostado por otro personaje reconocido: Gatúbela. Para esa caracterización utilizó un llamativo traje rojo durante una presentación musical, con el que incorporó un toque diferente a su propuesta escénica.