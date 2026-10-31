El "Decapitador de Halloween" asesinó a su vecino y paseó con su cabeza por las calles

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos publicada por Antena 3, cuando Cándido se encontraba de espaldas, Manuel lo golpeó en la cabeza hasta causarle la muerte. Posteriormente, arrastró el cuerpo hasta otra habitación de la vivienda, donde lo decapitó. Después del crimen, el hombre habría permanecido tranquilamente en la casa e incluso se tomó una cerveza antes de abandonar el lugar.