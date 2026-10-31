El "Decapitador de Halloween" asesinó a su vecino y paseó con su cabeza por las calles

Halloween es una fecha asociada con disfraces, terror y leyendas, pero en España ocurrió un crimen real que dejó horrorizados a los habitantes de Huelva. Se trata del caso conocido como el «Decapitador de Halloween», protagonizado por un hombre que asesinó a su vecino y posteriormente recorrió varias calles llevando su cabeza, en un episodio que conmocionó a toda la comunidad.
Los hechos ocurrieron el 30 de octubre de 2020. El responsable, identificado por medios españoles como Manuel Jesús N. B., conocido con el alias de «El Mexicano», acudió a la vivienda de Cándido Romero, un hombre al que conocía desde la infancia y con quien mantenía una relación de amistad y vecindad.
De acuerdo con la reconstrucción de los hechos publicada por Antena 3, cuando Cándido se encontraba de espaldas, Manuel lo golpeó en la cabeza hasta causarle la muerte. Posteriormente, arrastró el cuerpo hasta otra habitación de la vivienda, donde lo decapitó. Después del crimen, el hombre habría permanecido tranquilamente en la casa e incluso se tomó una cerveza antes de abandonar el lugar.
Sin embargo, lo más escalofriante ocurrió al día siguiente. El acusado regresó a la vivienda, tomó la cabeza de la víctima, que había escondido previamente dentro de una bolsa entre unas ramas, y comenzó a caminar por las calles de Huelva mostrándosela a varias personas, incluidos menores de edad.
La escena provocó alarma entre los vecinos y testigos que se encontraron con el hombre mientras llevaba los restos de su antiguo compañero.
Varias personas comenzaron a perseguirlo, por lo que Manuel se refugió en su propia vivienda, donde finalmente fue detenido por las autoridades.
Tras su captura, el acusado confesó ante el juez haber matado a Cándido. La cabeza de la víctima fue encontrada posteriormente en un contenedor.
El caso fue investigado como un presunto delito de asesinato y profanación de cadáver, mientras que la acusación solicitó una condena de hasta 32 años de prisión.
El crimen también dejó profundas consecuencias entre los familiares de Cándido. De acuerdo con declaraciones del abogado de la familia recogidas por Antena 3, algunos de sus parientes quedaron tan afectados por lo ocurrido que necesitaron atención psicológica.
Años después, la historia continúa siendo recordada como uno de los episodios criminales más estremecedores ocurridos en Huelva y vuelve a generar impacto cada 31 de octubre, cuando Halloween trae consigo relatos de terror.