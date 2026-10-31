Revelan imágenes del velatorio de Komanche en El Salvador

Las imágenes del espacio preparado para despedir a Komanche en El Salvador comenzaron a circular en redes sociales y han despertado nuevas muestras de tristeza entre sus seguidores. El streamer salvadoreño regresó así a la comunidad donde creció para recibir el último adiós de familiares, amigos y personas cercanas.
Las fotografías, difundidas por Funerales y Capilla Divino Maestro, muestran un ambiente sobrio, decorado con arreglos de flores blancas y veladoras. También destaca un retrato del creador de contenido, colocado en un marco negro con la inscripción «En memoria de Carlos José Rivera Alfaro».
La despedida está prevista en San Sebastián, departamento de San Vicente, localidad donde Komanche vivió antes de trasladarse a México y desarrollar su carrera en las plataformas digitales. Aunque alcanzó reconocimiento entre la comunidad hispanohablante, mantuvo un vínculo especial con sus raíces salvadoreñas.
El traslado de sus restos desde Monterrey, México, presentó inconvenientes relacionados con la aerolínea, por lo que su llegada a El Salvador sufrió modificaciones en el calendario previsto. La situación obligó a ajustar los preparativos de las honras fúnebres, mientras sus familiares y allegados aguardaban su regreso.
La noticia de su fallecimiento se conoció el domingo 25 de octubre. Carlos José Rivera Alfaro, conocido en internet como El Komanche, tenía 30 años y fue encontrado sin vida en una vivienda de Monterrey, Nuevo León, donde residía desde hacía varios años.
En medio de los preparativos para su despedida, también volvió a cobrar relevancia una transmisión en vivo en la que el streamer explicó cómo quería que fuera su funeral. En aquel momento, incluso pidió que compartieran el fragmento con sus padres para que conocieran sus deseos y pudieran respetarlos cuando llegara el momento.
El joven había expresado que no quería una ceremonia convencional ni una despedida marcada únicamente por la tristeza. Entre sus peticiones mencionó que sonara música de Bad Bunny y que se ofreciera pizza, uno de sus alimentos favoritos, en lugar de los platillos que suelen servirse en este tipo de reuniones.
También pidió instalar una pantalla grande para proyectar episodios de sus animes preferidos, como "Naruto" y "Dragon Ball", además de películas de "Harry Potter" y videos con los mejores momentos del futbolista Lionel Messi. Su intención era que sus seres queridos pudieran recordarlo a través de las cosas que disfrutaba en vida.
Parte de esas preferencias ya había sido retomada por sus amigos durante una despedida realizada en Monterrey, que incluyó pizza, flores y música elegida en función de sus gustos. Para el homenaje en San Sebastián, sus familiares también buscaban conservar ese espíritu y recordar la alegría que, según sus allegados, caracterizaba al creador de contenido.
La noticia de su muerte generó numerosas reacciones entre seguidores y figuras del entretenimiento digital. Entre los mensajes de despedida destacó el de AuronPlay, quien expresó: “Komanche, amigo mío, me dueles, me dueles mucho”. El padre del streamer, José Luis Acevedo, también compartió palabras de cariño: "Vuela alto hijo amado". En medio de las muestras de solidaridad, algunos usuarios recordaron además que Komanche había solicitado USD 5.000 durante una transmisión reciente de TikTok para saldar una deuda. El comentario volvió a circular después de su fallecimiento, aunque no existe información que permita relacionar aquella petición con las circunstancias de su muerte.