Revelan imágenes del velatorio de Komanche en El Salvador

La noticia de su muerte generó numerosas reacciones entre seguidores y figuras del entretenimiento digital. Entre los mensajes de despedida destacó el de AuronPlay, quien expresó: “Komanche, amigo mío, me dueles, me dueles mucho”. El padre del streamer, José Luis Acevedo, también compartió palabras de cariño: "Vuela alto hijo amado". En medio de las muestras de solidaridad, algunos usuarios recordaron además que Komanche había solicitado USD 5.000 durante una transmisión reciente de TikTok para saldar una deuda. El comentario volvió a circular después de su fallecimiento, aunque no existe información que permita relacionar aquella petición con las circunstancias de su muerte.