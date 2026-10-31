Horóscopo de hoy, 31 de octubre, predicciones de cada signo zodiacal

Piensa un plan para revitalizar las relaciones personales y profesionales.
ARIES (21 marzo - 20 abril).Tendrás que decidirte con un tema profesional tarde o temprano; no es cuestión de que te estrelles una y otra vez. En el plano sentimental, surgirá una disputa que abrirá un paréntesis en tu relación. Llegan tiempos de cambios y reflexión.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Aunque las cuestiones familiares ocupan gran parte de tu tiempo, deberás centrarte en otros campos y procurar disfrutar del ocio. La vida en pareja no te llena como antes, y debes solucionarlo cuanto antes. Piensa un plan para revitalizar las relaciones.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio).Tendrás que hacer un esfuerzo para tener una actitud más cariñosa con tu pareja porque, aunque estés seguro de tus sentimientos, puede que no le lleguen de forma adecuada. El fin de semana no ha sido como esperabas y tal vez sea por eso.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Te encuentras en un excelente momento para cultivar la paz interior y elevar tu espíritu por encima de lo prosaico. El hogar será un buen lugar agradable que te invitará a sacar lo mejor de ti. Tu salud es fabulosa ahora que te cuidas por dentro y por fuera.
LEO (23 julio-22 agosto). Intenta controlar tu genio, no puedes imponer tus criterios siempre, porque seguro que alguna vez te equivocas. Tendrás en la jornada de hoy varias discusiones con personas del sexo opuesto, pues no aguantas que te intenten controlar.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre).Una inyección inesperada de dinero va a solucionar aparentemente algunas de tus necesidades monetarias, pero no te dará para muchos más. Tu carácter soñador en este sentido te puede llevar a grandes planes, pero alguien te bajará hoy a la tierra.
LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).Los nacidos bajo el signo de Libra que no tengan pareja entran en una etapa propicia para ellos, pero tendrás que analizar muy bien relaciones fallidas anteriores para no dejarse caer en los mismos errores. Se aprende sobre todo de los fracasos.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre).La luna llena te influye los ánimos suficientes como para acometer el gran asalto sentimental de tu vida, al menos el que ahora crees que puede ser el definitivo. Que lo disfrutes, porque será muy grato.
SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre). En el trabajo las cosas continúan mal para tus intereses profesionales y sería un buen momento para buscarte otra cosa que te satisfaga más. Aparecerá alguien de tu pasado con quien compartirás buenos ratos recordando lo mejor de tu infancia.
CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).Llegan nubarrones a tu signo. El terreno más afectado, el que tiene las mayores posibilidades de daños, es el económico, y es posible que tengas luego que reconstruirlo. Lo único que está a salvo es tu corazón.
ACUARIO (22 enero – 21 febrero).Magnífico momento para enseñar todo lo que tienes dentro a los demás. El día te puede llevar por caminos muy distintos, entre la alegría y la pena, la felicidad y la desesperación, pero será fundamental la sinceridad.
PISCIS (22 febrero – 20 marzo).Un estudio o proyecto te exigirá un sobresfuerzo intelectual y le dedicarás todo tu tiempo y atención. Trata de mantener la concentración y todo saldrá bien. En el plano sentimental, lograrás hacer una conquista que perseguías desde hace tiempo. No la dejes escapar.