Películas y series para ver en Halloween: desde historias de miedo hasta clásicos

Halloween es la ocasión perfecta para disfrutar de una noche de películas o series, con historias que van desde misterios sobrenaturales hasta clásicos del cine de terror. Si todavía no sabes qué ver, esta selección reúne algunas películas y series para acompañar la noche con suspenso, sustos y algunas historias inolvidables.
El exorcismo de Emily Rose/HBO Max: Esta película es una de los mejores clásicos de terror. La historia trata sobre el juicio contra un sacerdote acusado de la muerte de una joven durante un exorcismo. A través de los testimonios y las investigaciones del caso, la película plantea un conflicto entre las explicaciones científicas y las creencias religiosas.
El conjuro/ HBO Max: Esta clásica producción está inspirada en los casos investigados por Ed y Lorraine Warren, la película sigue a una familia que comienza a experimentar fenómenos inexplicables en su nueva casa. Los investigadores paranormales llegan para descubrir qué sucede en la vivienda y enfrentarse a una presencia aterradora.
El resplandor/Netflix: Es una película sobre terror psicológico. Trata sobre Jack Torrance quien acepta trabajar como cuidador de un hotel aislado durante el invierno y se traslada allí con su familia. Sin embargo, el lugar guarda secretos que comienzan a afectar la tranquilidad de sus habitantes.
La casa de Cera/Netflix: Esta producción de terror sigue a un grupo de amigos que queda varado durante un viaje y llega a un pueblo aparentemente abandonado. Allí descubren una extraña atracción de figuras de cera que esconde un aterrador secreto. Lo que parecía una parada inesperada termina convirtiéndose en una lucha por sobrevivir.
El teléfono negro/Netflix: Es una historia que combina suspenso y elementos sobrenaturales, esta película presenta a un adolescente secuestrado por un misterioso hombre. Mientras permanece encerrado en un sótano, encuentra un teléfono desconectado que comienza a sonar y recibe llamadas de anteriores víctimas de su captor, quienes intentan ayudarlo a escapar.
Halloween kills/Netflix: En esta nueva entrega de la famosa saga de terror, Michael Myers vuelve a sembrar el miedo en Haddonfield después de escapar de los acontecimientos de la película anterior. Mientras Laurie Strode permanece hospitalizada, los habitantes del pueblo deciden organizarse para intentar detener al implacable asesino.
El club de la medianoche/ Netflix: Trata de un grupo de jóvenes que vive en un centro de cuidados y se reúnen cada noche para contar historias de terror. Sin embargo, sus encuentros toman un rumbo inesperado cuando comienzan a experimentar sucesos inexplicables y hacen un misterioso pacto.
La caída de la casa Usher/ Netflix: Esta serie trata sobre una poderosa familia que comienza a enfrentar una secuencia de muertes misteriosas que amenazan con revelar sus secretos más oscuros. Esta producción combina terror, suspenso y elementos sobrenaturales.
Coraline/Netflix: Es una de las animaciones de Halloween más famosas. Cuenta la historia de una niña que descubre una pequeña puerta en su nueva casa y encuentra un mundo alternativo donde todo parece perfecto. Pero detrás de esa realidad aparentemente maravillosa se esconde un inquietante secreto que pondrá a prueba su valentía.
El mundo de Jack/Disney +: Esta película también es otro de los clásicos para ver en familia. El protagonista Jack Skellington, el rey de Halloween, quien descubre por casualidad la Navidad y queda fascinado con esta celebración. Decidido a organizar su propia versión de la festividad, emprende una aventura que mezcla música, fantasía y personajes inolvidables.
Beetlejuice/HBO Max: Trata de una pareja de fantasmas descubre que una familia se ha mudado a su antigua casa y busca la manera de recuperar su hogar. Para conseguirlo, recurren a Beetlejuice, un espíritu extravagante que convierte la situación en un auténtico caos.