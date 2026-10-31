Dos muertos y seis heridos dejan tiroteos en tiendas de disfraces de Halloween

Dos tiroteos registrados el viernes 30 de octubre, en vísperas de Halloween, dejaron dos personas muertas y seis heridas de bala en Estados Unidos.
Ambos ataques ocurrieron dentro de tiendas de la cadena Spirit Halloween, especializada en la venta de disfraces, máscaras y artículos para esta celebración, aunque se localizaron en distintos estados del país.
El incidente más grave ocurrió en California, donde siete personas recibieron disparos dentro de un establecimiento ubicado en un centro comercial. Una de las víctimas murió y seis fueron hospitalizadas, tres de ellas en estado crítico.
Horas antes, otro hombre había perdido la vida tras recibir varios disparos en una sucursal de la misma empresa en Michigan.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado ninguna relación entre ambos casos, cuyas circunstancias son investigadas por separado.
El ataque ocurrió alrededor de las 20:30 horas del viernes, tiempo local, dentro de la tienda Spirit Halloween del centro comercial Solano Town Center, ubicado en Fairfield, California.
Testigos describieron escenas de pánico entre los clientes que realizaban compras de último momento para Halloween. Una mujer que se encontraba dentro de la tienda tuvo que agacharse y escapar por una salida de emergencia después de escuchar varias detonaciones, según relató su esposo, David Bernal, a la televisora KCRA.
La movilización policial también alcanzó otras áreas del centro comercial. Caitlin Fry, quien veía una película de terror junto con su esposo, contó a CBS News que un agente de un equipo táctico ingresó a la sala de cine para preguntar si alguien había visto a una persona armada.
La policía informó que el ataque aparentemente se concentró en la tienda de disfraces y comenzó a revisar las cámaras de vigilancia para identificar a los responsables. Hasta las primeras horas del sábado no se habían anunciado detenciones.
En California, las autoridades continuaban buscando al responsable o responsables del tiroteo. No habían divulgado información sobre sus identidades ni establecido públicamente el móvil del ataque, mientras que en Michigan, el sospechoso permanece detenido.