Halloween 2026: Los mejores disfraces que lucieron los famosos

Halloween 2026 volvió a convertirse en una auténtica pasarela de creatividad, referencias de la cultura pop y transformaciones de alto impacto. Entre personajes de películas, homenajes musicales, princesas y propuestas familiares, las celebridades demostraron que para esta fecha no basta con ponerse un disfraz: hay que entrar por completo en el personaje.
Megan Thee Stallion se convirtió en una sensual y aterradora novia de Drácula para celebrar Halloween 2026. La rapera apostó por una caracterización inspirada en las clásicas brides of Dracula, con un look gótico y glamuroso que combinó transparencias, detalles oscuros y una estética vampiresca. Su maquillaje dramático, la piel pálida y la actitud seductora completaron una transformación que llevó el terror de Halloween a un nivel mucho más sofisticado y sexy.
Para el Halloween de 2026, Rosario Dawson se disfrazó de Fantasma de la Fuerza (Force Ghost) de Star Wars junto a su compañero de reparto Hayden Christensen. La divertida y económica elección de disfraz tuvo lugar durante el fin de semana de Halloween en la Los Angeles Comic Con 2026. En lugar de recurrir a complejas armaduras, maquillaje o efectos visuales costosos, ambos actores simplemente se cubrieron por completo con una tela translúcida de color azul brillante, recreando la icónica apariencia espectral de los Jedi caídos en la saga.
Jennifer Lopez se transformó en una verdadera reina de la ciencia ficción al recrear a Barbarella, el icónico personaje interpretado por Jane Fonda en la película de 1968. JLo apostó por una estética futurista y sensual, con diferentes versiones del personaje, entre ellas un ajustado conjunto negro con detalles metálicos, botas y elementos de inspiración espacial. Más que un simple disfraz, la cantante convirtió Halloween en un homenaje a una figura cinematográfica que además tiene un vínculo especial con ella.
Romeo Santos volvió a hacer de las suyas durante Halloween, pero esta vez no estuvo solo. El bachatero salió por las calles de Guadalajara junto a Prince Royce, ambos convertidos en elegantes catrines. Los artistas utilizaron máscaras de esqueletos y trajes negros decorados con detalles brillantes, inspirados en la estética del Día de Muertos mexicano. Romeo, fiel a su tradición de mezclarse entre la gente sin ser reconocido, llevó la experiencia incluso hasta el escenario durante su concierto.
Guaynaa hizo un divertido viaje a los clásicos del cine al transformarse en Ace Ventura, el excéntrico detective de mascotas interpretado por Jim Carrey. El cantante recreó el inconfundible estilo del personaje, con su característico cabello, camisa estampada y actitud desfachatada, logrando una caracterización cargada de humor y nostalgia. Con sus gestos y poses, Guaynaa terminó de meterse en el papel y convirtió su disfraz de Halloween 2026 en un guiño a una de las comedias más recordadas de los años noventa.
Madonna sorprendió con un disfraz artístico y surrealista inspirado en la obra del célebre creador vanguardista francés Jean Cocteau. El disfraz incluyó una elaborada máscara negra de aspecto felino y onírico adornada con plumas moradas, capturando perfectamente la estética de ensueño característica del artista.
Sheynnis Palacios dejó a un lado la corona para convertirse en una princesa de Disney. La ex Miss Universo 2023 sorprendió con una caracterización inspirada en Jasmine, de Aladdín. Su propuesta incluyó el tradicional vestuario en tonos turquesa, accesorios inspirados en la princesa y un peinado cuidadosamente trabajado para recrear la estética del personaje. El resultado fue una transformación elegante y femenina que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.
Ashley Graham se sumergió literalmente en el mundo submarino de Disney al transformarse en Ariel, la protagonista de La Sirenita. La modelo compartió su caracterización mientras hacía lip sync de “Part of Your World”, reforzando la referencia al personaje. Su propuesta combinó el glamour propio de una producción de celebridad con los elementos reconocibles de la princesa sirena.
Ludacris y su esposa rindieron homenaje a una de las parejas más icónicas de la música al transformarse en Prince y Apollonia para Halloween 2026. El rapero recreó la inconfundible imagen del legendario artista, mientras su esposa apostó por el glamuroso estilo de Apollonia, recordada por su participación junto a Prince en Purple Rain. Entre atuendos de inspiración ochentera, poses seductoras y una marcada estética púrpura, la pareja consiguió capturar la esencia de uno de los dúos más memorables de la cultura pop.
Justin Bieber eligió un clásico que nunca pierde vigencia: el cantante se convirtió en el diablo, apostó por un atuendo completamente rojo, acompañado de cuernos, gafas y una estética más rebelde.
Paris Hilton dejó de lado su habitual glamour de socialité para convertirse en Rapunzel durante Halloween 2026. La empresaria y estrella de televisión apostó por una versión de cuento de hadas del famoso personaje de Disney, luciendo un vestido inspirado en la princesa y una larga cabellera rubia que reforzó la ilusión. Con una estética delicada, femenina y muy de fantasía, Paris convirtió el clásico personaje en una versión propia, demostrando que el espíritu de Halloween también puede ser completamente mágico.
Carlos Vives y su esposa convirtieron Halloween en una auténtica galería de arte al caracterizarse como dos de las pinturas más famosas de la historia: La Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, y El Grito, de Edvard Munch. La pareja recreó los icónicos personajes de ambas obras con una propuesta tan creativa como divertida, trasladando los colores, gestos y elementos característicos de los cuadros a una celebración de Halloween. El resultado fue un original encuentro entre el misterio de la Mona Lisa y la expresión dramática de El Grito.
Nicky Jam se convirtió en un misterioso ninja para celebrar Halloween 2026 junto a su novia, Juana Varon, apostando por un look completamente oscuro y lleno de actitud. El cantante lució el característico atuendo inspirado en estos guerreros japoneses, con prendas negras y elementos que reforzaron la imagen sigilosa y enigmática del personaje.
Dua Lipa y su esposo, el actor Callum Turner, celebraron Halloween en Nueva York con disfraces inspirados en personajes clásicos: Dua Lipa se vistió como Morticia Addams y Callum Turner fue de "Chains". La cantante compartió que armó su look de última hora.
Adamari López llevó la magia de Harry Potter a Halloween 2026 al transformarse junto a su hija en estudiantes de Hogwarts. Madre e hija lucieron los característicos uniformes de la escuela de magia, con capas, corbatas y detalles inspirados en el universo creado por J. K. Rowling. La dupla apostó por una caracterización tierna y divertida que convirtió su celebración familiar en una pequeña aventura digna del mundo mágico.