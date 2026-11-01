Halloween 2026: Los mejores disfraces que lucieron los famosos

Carlos Vives y su esposa convirtieron Halloween en una auténtica galería de arte al caracterizarse como dos de las pinturas más famosas de la historia: La Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, y El Grito, de Edvard Munch. La pareja recreó los icónicos personajes de ambas obras con una propuesta tan creativa como divertida, trasladando los colores, gestos y elementos característicos de los cuadros a una celebración de Halloween. El resultado fue un original encuentro entre el misterio de la Mona Lisa y la expresión dramática de El Grito.