Luisa Pineda viaja a Puerto Rico para Miss Universo 2026

Me llevo el cariño de quienes me acompañan desde casa, el esfuerzo de todos los que hacen posible esta experiencia y la responsabilidad de representar a Honduras con autenticidad, elegancia y mucho corazón. Gracias a cada persona que ha sido parte de este camino y que, de una u otra manera, me impulsa a seguir soñando en grande. ¡Honduras, esta aventura también es de ustedes! Nos vemos pronto, Puerto Rico."