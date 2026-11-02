Luisa Pineda viaja a Puerto Rico para Miss Universo 2026

La Miss Honduras Universo 2026, Luisa Pineda, partió el domingo rumbo a Puerto Rico para integrarse a la concentración de candidatas que competirán por la corona de Miss Universo.
La representante hondureña fue despedida con música de una banda marcial en el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales, donde recibió muestras de apoyo antes de emprender su viaje. A través de sus redes sociales, Luisa compartió un mensaje en el que expresó la emoción y gratitud con las que inicia esta experiencia:
"¡Rumbo a Puerto Rico! Hoy comienza una nueva aventura que recibo con muchísima ilusión, emoción y, sobre todo, gratitud. Partir desde Honduras llevando conmigo nuestra bandera es un orgullo que no se puede describir con palabras. Cada viaje representa una oportunidad para aprender, crecer, conocer nuevas personas y, en esta ocasión, compartir un poquito de lo que somos como país: nuestra cultura, nuestra calidez, nuestras tradiciones y esa esencia tan especial que nos caracteriza como hondureños.
Me llevo el cariño de quienes me acompañan desde casa, el esfuerzo de todos los que hacen posible esta experiencia y la responsabilidad de representar a Honduras con autenticidad, elegancia y mucho corazón. Gracias a cada persona que ha sido parte de este camino y que, de una u otra manera, me impulsa a seguir soñando en grande. ¡Honduras, esta aventura también es de ustedes! Nos vemos pronto, Puerto Rico."
La publicación de la representante hondureña recibió numerosos mensajes de apoyo por parte de sus seguidores en Instagram. Entre los comentarios destacaron expresiones como: "vamos con todo honduras", "Hoy Honduras vuelve a soñar contigo. Gracias por representar nuestra tierra con tanta ilusión, valentía y orgullo. Pase lo que pase, tienes un país entero que te admira y está con contigo" y "Preciosa Luisa! Concentrada full por favor , a sacar esa garra catracha!".
Por su parte, la organización Carimaxx compartió en Facebook imágenes de la despedida de Luisa en el aeropuerto. El director de la organización, Carlos Rivera, también viajó con la candidata y publicó un mensaje en el que expresó su confianza en lograr la clasificación de Honduras.
"Hoy nos despedimos de nuestra querida Honduras por 19 vez apostando por esa anhnelada clasificación,hoy si siento confianza que se dará, mil gracias a nuestros patrocinadores que hicieron todo esto possible a Villatoro Producciones en especial Allan y Julie mil gracias por sus consejos, y entrega total, Banessa Mejía, Rosyl Elvir, the THE HANGER, Ricky Caballero el Timón lo llevas gracias Franklin López por su mágico y divino traje Nacional."
Con la llegada prevista de hasta 120 delegados de diferentes partes del mundo a partir del 8 de noviembre, las actividades oficiales comenzarán el 11 de noviembre con el Desfile de Bienvenida Oficial en la bahía de Aguadilla.
La agenda también contempla actividades en distintas comunidades y destinos emblemáticos de Puerto Rico.
El 21 de noviembre está programada la presentación del desfile de trajes típicos; el 22 de noviembre se realizará la competencia preliminar y el 24 de noviembre tendrá lugar la final de la competición correspondiente al 75.º aniversario.