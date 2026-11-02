Molina los borra: las grandes ausencias y novedades de Honduras para los amistosos

En la lista que presentó el DT español José Molina destacan solo 9 jugadores de la Liga Nacional y el resto son del extranjero, pero hay varias ausencias y sorpresas.
SORPRESAS: Natanael Martínez - Hace unos meses estaba jugando fútbol amateur y ahora es convocado a la Selección Mayor de Honduras. En único jugador de Marathón en la lista.
Kevin Gyamfi - Tiene 15 años y es una de las grandes apuestas del técnico José Francisco Molina. Juega de defensa central en el Espanyol de España.
Darlin Mencía - El defensor del Montevideo Wanders regresa a la convocatoria de la Selección Nacional de Honduras.
Enrique Facussé - El portero del Juticalpa FC sorprende al ganarle la partida a guardametas como Luis Ortíz, Jonathan Rougier y Onan Rodríguez.
Julián Martínez - Después de estar ausente en varias convocatoria de la Bicolor por lesión y pocos minutos de juego en Portugal, regresa el defensor del Alverca FC.
Rigoberto Rivas - No estuvo en la Nations League y vuelve a ser tomado en cuenta para enfrentar a Emiratos Árabes y Kuwait.
Kevin Pérez - El lateral derecho del Génesis ya había formado parte de selecciones menores y ahora vivirá su primera experiencia con la mayor.
Diego Matute - El mediocampista del Celta de Vigo de España se mete a la convocatoria de José Francisco Molina y es otra de las jovenes promesas catrachas.
AUSENCIAS: Kervin Arriaga - El volante del AEK Atenas expresó su deseo de no ser convocado a la Selección de Honduras por problemas personales.
Clever Portillo - Otro de los jugadores de Motagua que no estarán en los juegos amistosos ante Emiratos Árabes y Kuwait.
Luis Ortiz - El portero de Motagua se quedó fuera de la Bicolor y fue sustituido por Enrique Facussé.
Christopher Meléndez - El técnico José Francisco Molina bajó de la convocatoria al defensor de Motagua, luego de haber estado en Nations League.
Alex Guity - Otras de las grandes ausencias en la Selección Nacional de Honduras para la fecha FIFA de noviembre.
Getsel Montes - El veterano defensor del Herediano de Costa Rica se quedó nuevamente fuera del listado, pese a haber sido titular en el cierre de la eliminatoria rumbo a United 2026.
Carlos Pineda - El volante del Sporting F. C. de la primera división de Costa Rica está teniendo un buen desempeño en el fútbol internacional, pero no le bastó para entrar en la convocatoria de Molina.
José Mario Pinto - Se había rumorado su posible regreso a la Selección de Honduras, pero finalmente quedó fuera.
Jorge Álvarez - Pese a su gran momento con Olimpia, no fue tomado en cuenta por José Francisco Molina.