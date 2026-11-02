Reforma eléctrica: el paso a paso para transformar la Enee

Para dirigir la transformación ya fueron instalados el Comité de Conducción de la Reforma y la Unidad Técnica de Implementación y Seguimiento (UTIS), coordinados por la Secretaría de Energía e integrados por representantes de la Secretaría de Finanzas (Sefin), la Enee y la Cree. Tendrán la responsabilidad de preparar los estatutos y reglamentos de gobernanza de las nuevas empresas, definir sus estructuras y dar seguimiento al cumplimiento de la hoja de ruta.