“Vamos a estrellarnos... Mie***", el último mensaje de Nathalia, la piloto del avión que se estrelló en Palm Beach

Nathalia Gadelha Filgueiras, una joven copiloto de 20 años que obtuvo su licencia de piloto privado a los 17, murió junto con otras ocho personas en el accidente de un avión privado Learjet 60 ocurrido el 1 de noviembre de 2026 en el condado de Palm Beach, Florida, Estados Unidos.
La aeronave se estrelló cerca de una comunidad residencial de Greenacres, después de reportar condiciones meteorológicas adversas durante el vuelo. Las nueve personas que viajaban a bordo fallecieron en el siniestro.
La historia de Nathalia ha generado conmoción debido a su corta edad y a la trayectoria que había comenzado a construir en la aviación. Desde niña mostró interés por los aviones y convirtió esa pasión en un proyecto de vida.
A los 17 años consiguió su licencia de piloto privado, cuando todavía cursaba la secundaria y antes de obtener un permiso para conducir. Su formación en aviación comenzó a esa misma edad y continuó trabajando para desarrollar su carrera profesional.
La joven acumulaba aproximadamente 1,300 horas de vuelo y se encontraba desempeñándose como copiloto del Learjet 60 cuando ocurrió la emergencia que terminó con la vida de todos sus ocupantes.
Según los reportes sobre el accidente, la tripulación enfrentó turbulencias y formación de hielo durante el trayecto. El avión cubría una ruta desde Texas hacia las Bahamas cuando comenzó a perder altitud.
Thiago Corteleti, padrastro de la joven, relató al medio estadounidense New York Post que Nathalia había enviado un mensaje a su novio, Justin, aproximadamente 10 minutos antes del impacto.
De acuerdo con su relato, el mensaje fue enviado a las 12:40 del mediodía, mientras que el accidente ocurrió alrededor de las 12:50 p.m. En la comunicación, la copiloto le informó que estaba experimentando turbulencias y que se había formado hielo en la aeronave.
"Ella dijo: 'Tengo turbulencia, tengo hielo'", expresó Corteleti al referirse al último mensaje que habría enviado la joven antes del accidente.
Pese a las condiciones adversas que enfrentaba la aeronave, los reportes señalan que Nathalia mantuvo comunicación con los controladores aéreos durante la emergencia, con una actitud profesional hasta los últimos momentos del vuelo.
Su muerte ha provocado muestras de dolor entre familiares y personas cercanas, quienes recordaron el esfuerzo que realizó desde adolescente para abrirse camino en el mundo de la aviación.
Entre las comunicaciones atribuidas a los últimos momentos de la emergencia también trascendió una frase dramática: "Vamos a estrellarnos contra el suelo... ¡Mi****, se nos acabó el tiempo!". Sin embargo, la información proporcionada no precisa quién pronunció esas palabras ni confirma oficialmente que correspondan a una grabación de la cabina.
Su padrastro también expresó el orgullo que sentía la familia por los logros de la joven y por haber conseguido desarrollar desde temprana edad una carrera vinculada con su mayor pasión.
Su madre, Camila Corteleti, manifestó que siempre había sentido temor por los riesgos relacionados con la aviación, pero también estaba profundamente orgullosa de que su hija hubiera conseguido vivir el sueño que perseguía desde niña.
Nathalia habría cumplido 21 años en enero próximo. Su fallecimiento dejó inconclusos los proyectos de una joven que había conseguido acumular una importante experiencia de vuelo antes de llegar a esa edad.
El accidente ocurrió cuando el Learjet 60 perdió altura y terminó estrellándose cerca de una zona habitada de Greenacres. El impacto provocó la muerte de las nueve personas que se encontraban en el avión.
La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB) mantiene abierta la investigación para determinar las circunstancias que provocaron el siniestro. Hasta el momento, no se ha establecido oficialmente la causa del accidente.
La muerte de Nathalia Gadelha Filgueiras se suma a la de las otras ocho personas que perdieron la vida en el accidente aéreo, una tragedia que dejó a varias familias de luto y que continúa bajo investigación de las autoridades estadounidenses.